Şok Marketlerden 25.6 milyon TL'lik satın alma

Şok Market iştirakinin geri kalan paylarını satın aldı. Teközel Gıda'nın yüzde 55'ine sahip olan Şok Marketler geri kalan kısmını 22.6 milyon liraya satın alarak şirketin tamamına sahip oldu.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Yönetim Kurulumuzun 16.07.2018 tarih ve 38 sayılı kararı ile Şirketimiz paylarının halka arzında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı İzahname ile kamuya duyurulan, 31.12.2017 tarihli opsiyon sözleşmesi çerçevesinde, Şirketimizin sermayesine %55 iştirak ettiği Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hiz.San.Ve Tic.A.Ş.'nin kalan %45 paylarının (450.000 adet hisse) tamamı tüm hak, menfaat, yükümlülük ve borçlarıyla, 25.560.000 TL bedel karşılığında, nakden ve peşinen ödenmek suretiyle Yıldız Holding A.Ş.'nin sermayesinin tamamına iştirak ettiği Hüner Pazarlama Ve Ticaret A.Ş'den ("Hüner Pazarlama") satın alınmış ve pay devri gerçekleştirilmiştir. Bu defa satın alınan payların alım bedeli olan 25.560.000 TL, evvelce %55'lik hisse alımına baz olan 56.800.000 TL tutarındaki toplam pay değerinin %45'i olarak tespit edilmiştir. Söz konusu satın alma işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı " Önemli nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'nin 5/1-e ve 6'ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" sınıfına girmemektedir: a) İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre (31.03.2018 tarihinde sona eren hesapdönemine ait konsolide finansal tablolar) varlık (aktif) toplamına oranı: işlem tutarı 25.560.000TL, aktif toplamı 2.572.191.456 TL olup, %0,99 'dur. b) İşlem tutarının, hisse senetlerinin ilk işlem görmüş olduğu tarihten yönetim kurulu karar tarihine kadar 6 ay süre geçmemiş olması nedeniyle, ilk işlem tarihi olan 18.05.2018 tarihi ile yönetim kurulu karar tarihi olan 16.07.2018 kadarki günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: 18.05.2018 tarihinden Yönetim Kurulu Kararı tarihi olan 16.07.2018 tarihine kadarki ortaklık değerinin ortalaması 5.617.504.282 TL ve işlem tutarı 25.560.000 TL olup, %0,46'dır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.