Ekonomi Goldman Sachsin yeni CEOsu belli oldu
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Goldman Sachs'in yeni CEO'su kim? İşte ABD'nin en büyük yatırım bankasının yeni CEO'su...

Goldman Sachs'in yeni CEO'su belli oldu

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs'in yeni Üst Yöneticisi belli oldu. Goldman Sachs'ten yapılan açıklamada, şu anki CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Lloyd C. Blankfein'in görevinden ayrıldıktan sonra, her iki göreve David M. Solomon'un getirileceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Goldman Sachs
Goldman Sachs

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) belli oldu.

Goldman Sachs'ten yapılan açıklamada, şu anki CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Lloyd C. Blankfein'in görevinden ayrıldıktan sonra, her iki göreve David M. Solomon'un getirileceği belirtildi.

Reuters
David M. Solomon

Her iki görevi 2006'dan bu yana sürdüren Blankfein'ın CEO'luk görevinden 30 Eylül'de ayrılacağını bilgisine yer verilen açıklamada, yönetim kurulun başkanlığını ise yıl sonuna kadar devam ettireceği kaydedildi.

Açıklamada, 2006'dan beri Goldman Sachs'in yatırım bankacılığı bölümünün başında olan ve 2016'dan bu yana operasyon direktörü (COO) olarak görev alan Solomon'un yönetim kuruluna 1 Ekim tarihiyle katılacağı bildirildi.

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