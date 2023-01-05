Bakan Karaismailoğlu paylaştı: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tarihi rekor

Bakan Karaismailoğlu, 1408 m'lik ana açıklığı ve 59 m'lik genişliği ile üzerinden raylı sistem geçebilen dünyanın en uzun köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2022 yılında toplam 34,7 milyon aracın geçtiğini bildirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü



📌1408 m'lik ana açıklığı ve 59 m’lik genişliği ile üzerinden raylı sistem geçebilen dünyanın en uzun köprüsü!



2022 yılında toplam 34,7 milyon araç kullandı! pic.twitter.com/1j1yWYODJD — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) January 5, 2023

Böylece Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldığı yıldan itibaren en yüksek geçiş sayısı ile tarihi rekora ulaştı.

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