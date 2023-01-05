Ekonomi Bakan Karaismailoğlu paylaştı Yavuz Sultan Selim Köprüsünde tarihi rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu paylaştı: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tarihi rekor

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldığı yıldan itibaren en yüksek geçiş sayısı ile tarihi rekora ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1408 metrelik ana açıklığı ve 59 metrelik genişliği ile üzerinden raylı sistem geçebilen dünyanın en uzun köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 2022 yılında toplam 34,7 milyon aracın geçtiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Karaismailoğlu paylaştı: Yavuz Sultan Selim Köprüsünde tarihi rekor
​Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Bakan Karaismailoğlu, 1408 m'lik ana açıklığı ve 59 m'lik genişliği ile üzerinden raylı sistem geçebilen dünyanın en uzun köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2022 yılında toplam 34,7 milyon aracın geçtiğini bildirdi.

Böylece Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldığı yıldan itibaren en yüksek geçiş sayısı ile tarihi rekora ulaştı.

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