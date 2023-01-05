13 milyar dolarlık gaz satacağız: İmza Bulgaristan’da manşetleri süsledi

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan doğal gaz transferi anlaşması, Türkiye için yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık doğal gaz ihracatının kapılarını aralıyor. Atılan adım ile 13 yıl boyunca yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp doğal gaz Türkiye’den Bulgaristan’a taşınacak. 13 yıllık gaz transferinin 20 milyar metreküpü bulması beklenirken, bu kapsamda yaklaşık 13 milyar dolarlık gaz ihracatı yapılmış olacak. Söz konusu ticaretin boyutu göz önünde bulundurulduğunda atılan imza, Türkiye’nin tek kalemde en büyük ihracat gelirini elde etmesine imkan tanıyacak. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan ile doğal gaz alanında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla sadece Bulgaristan değil, diğer komşu ülkelere de gaz sevkiyatının söz konusu olabileceğini söyledi.

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ARZ GÜVENLİĞİNİN GARANTİSİ TÜRKİYE

Yapılan anlaşmayı değerlendiren Dönmez, anlaşma için “Bununla neyi sağlamış olacağız? Özellikle iyi komşuluk ilişkileri içinde olduğumuz Bulgaristan ile Bulgaristan’ın enerjideki arz güvenliğine katkı sağlamış olacağız. İki ülke birbirine hizmet sunmak üzere altyapılarını emre amade hale getiriyorlar. Yaklaşık yıllık 1,5 milyar metreküpe varan bir gaz transferi söz konusu olacak. 13 yıllık anlaşma süresini dikkate aldığımızda, toplam 20 milyar metreküpe kadar ulaşabilecek bir gaz transferi, gaz ticareti söz konusu olacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Bulgaristan ile enerji alanında iş birliğinin çok eskiye dayandığına işaret eden Bakan Dönmez, “Biliyorsunuz ilk Türkiye’ye doğal gaz Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden gelmişti. O hat, Türk Akım devreye girdikten sonra devre dışı kalmıştı. İki yıldır o hat boştu, şimdi aynı hattı ters yönde akıtarak, başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın bölgedeki üyelerine hizmet sunma imkanına kavuşmuş oluyoruz” dedi.

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Fatih Dönmez ve Rosen Hristov

GAZ TİCARET MERKEZİNİN İLK ADIMINI ATTIK

Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin gaz ticaret merkezi kurma çalışması vardı, biliyorsunuz. Biz büyük oranda fiziki altyapımızı tamamlamıştık. Şimdi bu anlaşmayla da aslında bunun ilk meyvelerini toplamaya başladığımızı ifade edebilirim. Sadece Bulgaristan değil, Bulgaristan üzerinden diğer komşu ülkelere de gaz sevkiyatı gaz transferi söz konusu olabilecek.”

EKONOMİ Türkiye doğal merkez

İmza Bulgaristan’da manşetleri süsledi

Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gaz alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Bu gelişme Bulgar basınında geniş yer buldu. 24 Chasa gazetesi gelişmeyi, "Bulgaristan, Türkiye üzerinden yılda 1,5 milyar metreküp gazı garantiledi” başlığı ile haberi servis etti. Actualno haber sitesi, “Rus gazı olmadan yapabiliriz” başlığıyla yayınladığı haberde, “Bulgaristan’ın Rusya’ya olan bağımlılığı ciddi ölçüde azalacak” değerlendirilmesi yapıldı. BNT sitesi, Bulgargaz Direktörü Denitsa Zlateva’nın, “2023 sonuna kadar gaz miktarları güvence altına alındı” değerlendirmesine yer verdi.

TÜRKİYE GELECEĞİN ÜSSÜ

Haftalık gazete Kapital, “Bulgaristan ile Türkiye arasındaki gaz anlaşması neden önemli?” isimli bir analiz yayınladı. Analizde anlaşmanın Tüm Avrupa Birliği için önemli olduğu vurgulanırken, anlaşma ile Türkiye’nin Balkan Yarımadası, hatta Ukrayna için önemli bir gaz dağıtım merkezi haline geleceği belirtildi. Mediapool, “Bulgargaz, Türkiye'deki beş LNG terminaline erişim hakkı kazandı” başlıklı bir haber yayınladı.

Bulgar bakan: Tarihi bir atılım

Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, Türkiye ile imzalanan anlaşma ile bölgesel alanda ticareti de genişletebileceklerini söyledi. Hristov, BOTAŞ ile Bulgargaz arasındaki anlaşmanın "tarihsel bir nitelik taşıdığına" işaret ederek "Bu anlaşma, Bulgaristan ile Türkiye arasında enerji alanında gerçekleştirilen kapsamlı bir atılım sayılır” değerlendirmesini yaptı. Doğal gaz tedarikiyle ilgili sorunların, Ukrayna'daki savaşın ardından başladığını anımsatan Hristov, “Yapılan anlaşma sadece ülkelerimiz için değil, tüm Avrupa için de büyük önem taşıyor. Anlaşma sayesinde Güneydoğu Avrupa'da, Romanya, Moldova, Ukrayna, Sırbistan ve Kuzey Makedonya gibi diğer tüm komşu ülkelerin doğal gaz ihtiyaçlarını da karşılayabileceğiz” şeklinde konuştu.

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