Ekonomi Gaz merkezi yolunda ilk imza Türkiyeden Bulgaristana 1,5 milyar metreküp doğal gaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gaz merkezi yolunda ilk imza: Türkiye’den Bulgaristan’a 1,5 milyar metreküp doğal gaz

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın Türkiye’nin enerji üssü olma yolunda attığı önemli bir adım olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaz merkezi yolunda ilk imza: Türkiye’den Bulgaristan’a 1,5 milyar metreküp doğal gaz
​Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak iş birliği anlaşması imzalandı.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çok sayıda projeyi devreye alan Türkiye, 2023’te doğal gaz merkezi olma yolunda stratejik bir adım atarak girdi. Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı. Bulgaristan’ın devlet doğal gaz dağıtım şirketi Bulgargaz ile BOTAŞ arasında doğal gaz alanında iş birliği anlaşmasına 13 yılı kapsayacak şekilde imzalandı.

BOTAŞ VE BULGARGAZ ARASINDA İMZALANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov’un nezaretinde gerçekleşen törende Türkiye adına imzayı, BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan ile Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva attı.

TÜRKİYE’DE İŞLENECEK

Buna göre, Bulgaristan'ın uluslararası piyasalardan edineceği doğal gaz Türkiye'de işlenecek. Kullanıma hazır olarak, boru hattıyla Bulgaristan'a iletilecek.

Söz konusu hamle, Türkiye’nin bölgesinde doğal gaz üssü olma hedefinin meyvelerini aldığı şeklinde yorumlanırken, yakın zamanda komşu ülkelerden benzeri taleplerin gelebileceği ifade edildi. İmza töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, “İstanbul’da mevkiidaşım ile bir araya gelmiş ve enerji alanındaki önemli hususların bir kez daha üzerinden geçmiştik. Son görüşmemizin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden İstanbul’da ele alınan konuların bugün Sofya’da somut adımlara dönüşmesinden memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim” ifadesini kullandı.

YILLIK 1,5 MİLYAR METREKÜP

  • İmzalanan mutabakat zaptının ülkeler arasında doğal gaz alanındaki iş birliğini ve bağları daha da geliştireceğine inandığının altını çizen Bakan Dönmez, “Mutabakat zaptı Balkan coğrafyasının doğal gaz güvenliğinin artırılmasında da önemli bir adım olacaktır. Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak. Yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN ÖRNEK ADIM

Sürecin işleyişi hakkında Dönmez, şunları kaydetti: “Başta Saros FSRU olmak üzere 5 LNG terminalimiz sürece katkı sağlayacak. Türkiye 7 farklı hat ve LNG terminalleriyle 15 ülkeden gaz tedariki yapan bir ülkedir. Bu aynı zamanda Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir. Bu altyapı ile gaz merkezine bir tuğla daha koymuş olduk. Gerek tedarikçi ülkeler gerekse Avrupa ülkelerinin yapacağı yatırımlarla bu kapasite çok kısa süre içinde artırma imkanı da söz konusu.” Dönmez, sürece katkı sağlayanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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