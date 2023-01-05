15 soruda orta gelirliye konut projesi: Bakan Kurum 'merak edilenleri yanıtladık' diyerek paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, dün detaylarıyla açıklanan orta gelirliye konut projesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum'un, "Kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık" diyerek kampanyayla ilgili 15 soru ve cevabın yer aldığı paylaşımı şöyle:

Kampanyamıza ilgi büyük.

Dünden bu yana da çok soru alıyoruz.

En çok merak edilenleri yanıtladık. ⬇️ pic.twitter.com/6LZEb6g1vF — Murat KURUM (@murat_kurum) January 5, 2023

İŞTE 15 SORUDA YENİ EVİM KAMPANYASI

Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

Peşinat ödenecek mi?

Konut bedelinin %10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

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Kampanyaya ikinci el evler dahil olacak mı?

Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

Ödeme planı nasıl olacak?

0.69'dan başayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

Projede yaş sınırı olacak mı?

18 yaş üstü bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

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İstanbul'da oturan Ankara'dan ev alabilecek mi?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

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Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?

Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.

ÖZGÜN Orta gelirliye konut projesinin olacağı iller hangileri?

Evler satılabilecek mi?

Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son bir yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.

Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabiliyor mu?

Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.

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Proje ne zaman başlayacak?

16 Ocak itibarıyla projeye başvurular alınacak.

Başvurular nasıl olacak?

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

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ÖZGÜN Orta gelir konut başvuruları 16 Ocak’ta başlayacak! İşte Orta gelirliye konut projesinde tüm detaylar

Başvuru ücreti olacak mı?

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Yapımı devam eden konut kampanya kapsamına dahil mi?

81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dahil olacak.

ÖZGÜN Orta gelir grubu konut kampanyası başvuru şartları neler?

TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş kampanyadan faydalanabilecek mi?

Verasetle ev sahibi olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

FOTOĞRAF 15 Bakan Nebati ve Bakan Kurum Orta Gelirliye Konut Kampanyasının detaylarını açıklamasının ardından merak edilen tüm sorular cevap buldu. Peki Orta gelirliye konut kampanyası ne zaman başlayacak, ödeme planı nasıl olacak? Orta gelirliye konut nerelere yapılacak, kimler faydalanacak? Orta gelirliye konut kampanyasının şartları neler? Ayrıntılar haberimizde... ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ ÖDEME PLANIHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası için Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0,69’dan başlayan oranlarla kredi desteği sağlanacak dedi. Ayrıca taksit tutarının hane gelirinin yüzde 40ını geçmeyecek ve 5 yıl boyunca satılamayacak. Projenin şeffaf ve denetlenebilir işlemesi için bir komisyon kurulacak. Kampanyanın detayları 16 Ocakta internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Tüm evlerimiz birinci el konutlar olacak. Projeyi gelir düzeyi, konut fiyatlarına göre 3 bölgede ele aldık. Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbulda en çok 5 milyon TL olacak.İkinci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğlada banka finansmanı en fazla 3 milyon lira olacak.Üçüncü bölge için 2 milyon liralık limit belirlendi. ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASINA BAŞVULAR NASIL OLACAK?Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar. Bankalar da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak. ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANACAK?Yeni Evim Programından yararlanacakların halihazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. PEKİ, VATANDAŞIMIZ HANGİ PROJELERDEN FAYDALANACAKLAR?Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan, bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir? Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacak. Sözleşme sonrasında müteahhidin ilerlemesine göre satış yapılan konuttan hak edaiş ödemesi yapılacak. Bu sayede vatandaşın projesinin kontrolü sağlanmış olacak. KAMPANYAYA HANGİ PROJELER DÂHİL OLACAK?Kampanyaya Emlak Konut genel müdürlüğümüzün ürettiği projeler dahil olacak. YENİ KONUT PROJESİ ÖDEME PLANITaksitler hane gelirinin yüzde 40ını geçmeyecek. Bitmiş ve bitmeye yakın konutlara başvurulacak. Firmalar, konut bedelinin yüzde 5i kadar destek sağlayacak. Yeni Evim Programından yararlanacakların halihazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. İlk 3 yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak üstleneceğiz, ilk 3 sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak. Orta gelirliye konut kampanyası ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? Orta gelirliye konut kampanyasından kimler faydalanabilir? Orta gelirliye konut projesi ödeme planı nasıl olacak? ​Yeni konut projesine kimler başvuru yapabilir? Orta gelirliye konut kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Yeni evim konut kampanyasına başvurular ne zaman başlayacak, şartları neler? Orta gelirliye konut projesinin şartları belli oldu: Kimler faydalanacak ödeme planı nasıl olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'na ilişkin detayları açıkladı. Açıklamaların ardından arama motorlarında en çok aranan sorular yanıt buldu. Orta gelirliye konut kampanyası ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? Orta gelirliye konut kampanyasından kimler faydalanabilir? Orta gelirliye konut projesi ödeme planı nasıl olacak? Yeni konut projesine kimler başvuru yapabilir? Orta gelirliye konut kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Yeni evim konut kampanyasına başvurular ne zaman başlayacak, şartları neler? BiP'te paylaş

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