Bakan Karaismailoğlu tarihi duyurdu: Avrupa'nın en uzun tüneli hizmete açılıyor

"7 parti bir araya gelmişler. Şu anda aday yaptıkları kişiye 'sen kazanamazsın' diyerek kazanamayacakları adayı aday yaptılar. Daha sonra Kılıçdaroğlu aday olunca hanımefendi masayı terk etti. 'Kumar masası' dedi. Peki ne oldu? 72 saatte de tekrar döndüler o masaya. Bir hanımefendinin kafasına vura vura taleplerini kabul ettirdiler. Hanımefendi susuyormuş, seçim sonunu bekliyormuş. Peki bunu konuşturmayan güç nerede? İşte bunun hesabını sormak için 14 Mayıs büyük bir fırsattır. Bu Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuş partilere en büyük sesi Trabzon'un vermesi lazım. Bu vatan öyle kolay kazanılmadı, biz çok bedeller ödedik."