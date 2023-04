Bakan Karaismailoğlu tarihi duyurdu: Avrupa'nın en uzun tüneli hizmete açılıyor

"Ne zaman dik yürümeye başlasak, biri arkamızdan vurmaya çalıştı. En basitinden Gezi olayları. Aslı astarı olmayan işler sonucunda ortalığı ayağa kaldırdılar. Türkiye'yi karıştırmak isteyen güçler, çıktılar Gezi olaylarının sonucunda İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksınız, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Avrasya Tüneli'ni yapmayacaksınız. Zihniyet hiç değişmiyor. Gezi olaylarında da aynı bugün karşımızdaki ittifakda da aynı. Bugün yapılmasın dedikleri İstanbul Havalimanı önümüzdeki birkaç günde tam 200 milyonuncu yolcuyu ağırlayacak. Her gün 1400 uçuşa ev sahipliği yapıyor. Her gün 230 bin yolcuya hizmet veriyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü her gün 140 bin kişiye hizmet veriyor. Osman Gazi Köprüsü'nde Perşembe günü tam 73 bin araç geçti."