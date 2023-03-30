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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu paylaştı: Açılış için gün sayıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) devralınan Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı’nın kısa sürede tamamlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından "Açılış için gün sayıyoruz" dedi.

12:37 . 30/03/2023 Perşembe
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Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı

Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı

İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışının gerçekleştirileceğini duyurdu.


Karaismailoğlu Twitter hesabı üzerinden
"Metro hattının açılışı için gün sayıyoruz"
ifadelerini kullandı.


Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamasına göre Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı 6.2 kilometre uzunluk, 4 istasyon, 80 km/s hız yapacak.



'Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşım hızlı olacak'

Hattın işletmeye alınmasıyla birlikte kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım imkanı olacak. Ayrıca, diğer toplu taşıma modları ile hastanenin entegrasyonu sağlanacak. Proje ile Metrokent İstasyonu'nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattı'na, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na entegre olacak. Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metro ile ulaşımı da sağlanacak. Hattın hizmete alınmasıyla, Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arası 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak.





#Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Adil Karaismailoğlu
#Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
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