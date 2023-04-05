Bakan Karaismailoğlu: Dünyayı Türkiye’ye bağladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da otelde düzenlenen 'Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
"Coğrafi avantajlarımızın farkında olarak 20 yıldır köy köy, kasaba kasaba, il il, bölge bölge çalıştık; ülkemizin her bir köşesini birbirine bağladık. Bununla da yetinmedik, dünyayı Türkiye'ye bağladık" dedi. Tüm ulaşım modlarını entegre bir yaklaşımla ele aldıklarını, yük ve yolcu ulaşımı için en iyi alternatiflerin sunulmasını amaçladığımız '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı' ile yük taşımacılığında da rekabetçi bir lojistik sektörün oluşturulması için gerekli adımlar ve stratejiler de ortaya koyduk" diyen Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti.
AB ile entegrasyonu artıracak ve aynı zamanda Türkiye'nin ulaştırma politikalarına hizmet edecek eserleri hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Bu bağlamda; Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının Köseköy-Gebze kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak demir yolu hattı ve Samsun-Kalın demir yolu hattı projeleri gibi büyük demir yolu altyapı projelerini AB fonlarının da desteğiyle yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. AB politikalarıyla uyumlu projelerimiz, bütçesel büyüklüklerinin yanı sıra stratejik konumlarıyla da ulusal politikalara hizmet ederken aynı zamanda küresel ticaretin de gelişmesine katkı sağlamakta. Devam eden Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi yapım işimiz ise Londra-Pekin demir yolu aksının stratejik bir parçasıdır ve IPA-II dönemi Türkiye-AB mali iş birliğinin imza projesi olarak nitelendirilmektedir" dedi.
Karaismailoğlu, AB ile ortaklaşa finanse edilen ‘İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi’ ile de intermodal taşımacılıkta demiryollarının payını arttırmayı hedeflediklerini söyleyerek "Ana plan kapsamında, demir yolu yük taşımacılığını 2053 yılında yüzde 22'ye çıkarmayı hedefledik. Bu doğrultuda 2053 yılı projeksiyonumuza göre demir yolunda taşınan yük miktarı 448 milyon tona çıkacaktır" dedi.