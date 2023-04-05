Bakan Karaismailoğlu: Dünyayı Türkiye’ye bağladık

'DEMİR YOLU YOLCU SAYIMIZIN 269 MİLYONU GEÇMESİNİ HEDEFLEDİK'

Demir yollarında başlatılan reform hareketi ile demir yollarını yenileyerek, yeni hatlarla zenginleştirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Demir yolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yine yurt dışı yük taşımacılığında da demir yolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Demir yolu yolcu sayımızın 2035 yılında 145 milyonu, 2053 yılında ise 269 milyonu geçmesini hedefledik. Netice olarak; demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 2019’dan 2053’e kadar 7 kat artacak. Bu rakamlar aynı zamanda karbon salınımının ciddi anlamda azaltılması anlamına geliyor. Elbette diğer ulaşım modlarındaki yatırımlarımıza da gereken önemi vererek ülkemize; yeni, hızlı ve konforlu bir altyapıyla daha sürdürülebilir, güvenli, çevreci, erişilebilir, kapsamlı, hızlı ve teknolojik olarak daha yenilikçi bir ulaştırma kazandırma çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.