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Ekonomi Bakan Kurum duyurdu 110 bin konutun dönüşümünü başlattık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum duyurdu: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünün başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık." dedi. Bakan Kurum, 98 bin 524 bağımsız bölümün riskli yapı olarak tespit edildiğini söyledi.

"Geri dönüşümde 11 milyar TL tasarruf ettik"

Kurum, "Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL destek sağladık. Sıfır Atık Projesi kapsamında yaklaşık 11 milyon ton değerlendirilebilir atık topladık ve geri dönüşüme kazandırdık. 11 milyar TL tasarruf ettik. Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon TL tasarruf sağladık." ifadelerini kullandı.

İzmir depremi

Bakan Kurum, "İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik." dedi.

İzmir'le ilgili kurum şunları söyledi: "Bugün itibariyle eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73'tür. İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz."

  • Bakan Kurum, "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

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Bina Kimlik Sistemi devreye girecek

Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alınacağını belirten Bakan Kurum, "24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık, 400 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz." diye konuştu.

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