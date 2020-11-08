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İZMİR

Bakan Kurum: Evi yıkılan her vatandaşa bir daire

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası 24 vatandaşın hastanede tedavi edildiğini diğer hastaların ise tamamının taburcu edildiğini duyurdu. Kurum, ayrıca "Yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra enkaz kaldırılma çalışmaları da sona erdi.

Birçok depremzede de hastanede tedavi oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası 24 vatandaşın hastanede tedavi edildiğini diğer hastaların ise tamamının taburcu edildiğini duyurdu.

Evi yıkılan her vatandaşa bir daire

Kurum, ayrıca şu açıklamaları yaptı:

"Yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız."


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