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POLİTİKA

Bakan Kurum: Az hasarlı ve hasarsız binaları olanlar evlerine girebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ''Az hasarlı ve hasarsız binaları olanlar evlerine girebilir. 4 bin yeni konut inşaa edeceğiz'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;

Binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın taşınmasını sağlayıp riskli binaların yıkılma sürecini yürütüyoruz.

İzmir kardeşlerimize çağrıda bulunmak istersek; enkaz altında sürekli onlarla beraberiz. Acılarını, mutluluklarını yaşıyoruz. Gördüklerini, eksik olduğunu düşündüklerini ya da taleplerini, muhtarlıklardaki koordinasyon ofislerine ihtiyaçlarını taleplerini gönderebilirler, iletebilirler. Anında ihtiyaçları karşılamak üzere afet ve koordinasyon merkezimiz çalışıyor.

Burada hep birlikte valimiz, milletvekillerimizle birlikte istişare toplantısı yaptık. İzmir'in dönüşümünü, şu ana kadar yaptığımız yapacağımız işleri hep birlikte istişare ettik.

Sahada 7 bin 129 personelimiz; enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma-teknik hizmetleri faaliyetlerini yürütmektedirler.

Tedavi görenlerden 5'i ağır olmak üzere 7'si hastanede.

Ayrıntılar geliyor...

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