MSB: Kahraman Azerbaycan Ordusu, Şuşa kentini işgalden kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azeri Türk kardeşlerimiz sabrettiler ve zafere ulaştılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Kardeşim Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım, ailemi milletim adına tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.



