MSB: Kahraman Azerbaycan Ordusu, Şuşa kentini işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da sosyal medya hesaplarından işgalden kurtarılan Şuşa kenti için paylaşımda bulundu.
Ne mutlu onlara
Yapılan paylaşımda, “Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara” ifadeleri yer aldı.