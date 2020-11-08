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Gündem MSB Kahraman Azerbaycan Ordusu, Şuşa kentini işgalden kurtardı
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Şuşa paylaşımı

MSB: Kahraman Azerbaycan Ordusu, Şuşa kentini işgalden kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Şuşa kenti için bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz” denildi.

Haber Merkezi İHA
Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraf.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraf.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da sosyal medya hesaplarından işgalden kurtarılan Şuşa kenti için paylaşımda bulundu.

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Ne mutlu onlara

Yapılan paylaşımda, “Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara” ifadeleri yer aldı.

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MSb tarafından yapılan paylaşım.

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