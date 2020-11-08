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Dünya Azerbaycan müjdeli haberi duyurdu Kritik öneme sahip Şuşa kenti işgalden kurtarıldı
ASYA

Azerbaycan müjdeli haberi duyurdu: Kritik öneme sahip Şuşa kenti işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Tarihi Şuşa kenti işgalden kurtarıldı.
Tarihi Şuşa kenti işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığı müjdesini verdi.

Önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden İlham Aliyev, mezara çelenk bıraktı. Burada Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi, Aliyev saygı duruşunda bulundu. Askeri üniforma giyen Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti.

Aliyev daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanını ziyaret etti. Ebedi Ateş Anıtına çelenk bırakan Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasını burada gerçekleştirdi.

İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin Şuşa kentini kurtardığını bildirerek halkı kutladı. Bu günün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi.

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Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelleyerek 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda Cebrail ve Fuzuli'deki birçok köyü geri aldı. İşgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'in bazı noktaları görüntülendi.

Ne olmuştu?

Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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