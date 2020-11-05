Bakan Kurum: 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Bugün itibarıyla 34 bin 72 binada 210 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayımız 231, 3924 bağımsız bölümden oluşuyor. 1834 az hasarlı, 251 orta hasarlı binamız var. Bu çerçevede 12 binamızın yıkımlarını tamamladık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "En geç bir ay içinde tüm DASK hasarlarının tespitleri yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapılmış, hesaplarına yatırılmıştır."

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