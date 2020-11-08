Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azeri Türk kardeşlerimiz sabrettiler ve zafere ulaştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sözlerime Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum.

30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından ihmal edilen, aldatılan Azeri Türk kardeşlerimiz sabrettiler ve zafere ulaştılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir.

Kardeşim Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım, ailemi milletim adına tebrik ediyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/wiZSxIoghn — Yeni Şafak (@yenisafak) November 8, 2020

"MİLLETİ HOR GÖRMENİN BAHANESİ OLAMAZ"

Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu dönemde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir.

REKLAM

Her kim ki milletten koparsa, halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, milleti hor görmenin bahanesi olamaz. Teşkilatlarımızdaki değişimin dışlamanın değil daha çok insanımızı kucaklamanın vasıtası olarak görüyoruz. Bu millete efendi değil hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız.

İHA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Şuşa zaferini tebrik etti.

İZMİR DEPREMİ

İzmir depremi hepimize tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Kocaeli, 1999 depreminden dolayı acıları en iyi bilen kentlerin başında geliyor. İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ardından devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla İzmir halkının yardımına koştu

REKLAM

İnşallah bir yıl içinde oradaki çalışmalarımızı tamamlayacak ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Yıkılan ve yıkılacak durumda olan binalardan eşyalarını alamayanlara 30 biner lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım yapılıyor. Esnafa 50 bin TL'ye kadar hibe desteği veriliyor. Toplam 1312 adetlik iki konteynır kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor, bunlar iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecektir. Hasar tespit çalışmalarını Salı gününe kadar bitiriyoruz.

Amacımız az katlı, sağlam, konforlu binalar inşa ederek depremin yıldönümüne kalmadan İzmirli kardeşlerimizin hizmetine sunmaktır. Bedeli hiç bir yer hesabı ve maddi karşılıkla ifade edilemez. Konutlar 2 yılı ödemesiz hak sahiplerine verilecektir.

AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"İZMİR DEPREMİ, CHP'NİN ENKAZ ALTINDA KALDIĞI BİR DEPREMDİR"

Devlet gibi ortak bir acıyı devlete, hükümete, şahsıma karşı kullanmaya çalışanlara iki çift laf etmek istiyorum. Milletimiz önce tek parti zulmünü sonra koalisyonların yılların sıkıntılarını çok iyi bilmektedir. Yıllarca çekilen perişanlıkları unutmadık. Her felaketin ardından ortaya çıkan acı görüntüler ya dinledik ya da bizzat yaşadık.

İzmir depremi, CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir.

İzmir'in kahir ekseriyetinde on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa izni veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye kalkıyorsunuz. Bunların sorumlusu sizsiniz.

REKLAM

Her yerde yatay mimari diye bağıran bir cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih ettiniz. Hükümetin her attığı adımı engellemeye çalışanlar bunlar. Elleri arkalarında boş boş dolaşanlar onlar. İzmir'in milletvekilisin, turistik ziyaret yapıp Ankara'ya geri döndün.

OYNAT 00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azeri Türk kardeşlerimiz sabrettiler ve zafere ulaştılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Kardeşim Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım, ailemi milletim adına tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



