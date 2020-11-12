Kentsel dönüşüm ne kadar mal olur?

Mülk sahipleri mülkleri üzerine yeniden kendi imkanları ile yapı yapabilecekken isterlerse de anlaştığı müteahhit ile ortaklaşa bina da yapabilecek.

Kentsel dönüşümde olan alanlar için konut sahiplerine farklı alternatifler sunuluyor. TOKİ projelerinden ev verilerek, kentsel dönüşüm kapsamında olan daireler yıkılıp yerine yenisi yapılıyor. Kentsel dönüşüm dahilinde gayrimenkul sahiplerine, dairenin bedeli nakit olarak ödenebilmesi de bir diğer opsiyon.

Devlet destekleri ise devlet bankaları ve özel bankalar ile yapılan anlaşmaları ile kentsel dönüşüm konut kredisi olarak veriliyor. Düşük faizli veya faizsiz olarak verilen kredilerde kolaylık sağlanıyor.

Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınıyor?

Deprem Risk Raporu almış binalarda kentsel dönüşüm kredisi daire başı 100.000 TL’ ye kadar çıkabilir. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamına girmiş binada en az 1 yıldır oturmakta olan ve kiracı olduğunu belgeleyen kiracılarda başka bir yerden ev satın alırken kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilir.

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FOTOĞRAF 15 TOKİ ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Tabakhane Vadisi’nde Kentsel Dönüşüm Projesi uygulandı. Gecekondu alanından Karadeniz’in en gözde yaşam alanı haline getirilmesi hedefiyle başlatılan kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Bölgede bulunan 680 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, Tabakhane Vadisi’nde Trabzon Öğretmenevi ve Cudibey Ortaokulu inşa edildi. Trabzonlu vatandaşlar için yaşam alanı haline getirilen bölgede milyon TL’lik yatırımlara rağmen en çok dikkati kentsel dönüşümün ortasından kalan 4 katlı bina çekiyor. Kamulaştırma bedelini kabul etmeyen Mustafa Öksüz, 4 katlı binada ailesiyle yaşamını sürdürüyor. 2014 yılından beri istediği kamulaştırma bedelini alamadığı için evinin yıkımına izin vermeyen Mustafa Öksüz, devletten bölgedeki hak sahipleri gibi yaşayacağı bir ev istediğini söylüyor. Kentsel dönüşümün ortasında kalan evinde yaşamını sürdüren Mustafa Öksüz, “2014 yılında istimlak başladı, 2018 yılında da inşaatların yapımına başlandı. Ne yazık ki o zamandan beri de çektiğimiz çile hat safhada. Ben para değil ev istiyorum; ölene kadar da nücadeleme devam edeceğim. Benim evimden başka yerde yaşayacak mekanım yok. Evimin karşılığı ücreti belli olduktan sonra diğer komşularım konut fiyatlarından hangi şartlarda faydalanmak istiyorsa aynı şartlarda ben de razıyım. Evim 4 kat. 6 kardeşiz. Biraderlerim birlikte oturuyoruz. Kullanılan 3 daire 155 metrekareden oluşuyor. En küçük amirinden en büyük amirine kadar, siyasi vekillerimizin tümüyle herkesle tek tek görüştüm. Kendilerine ben ev istiyorum, konut istiyorum dedim, ’onlar para verelim’ dedi. Ben de kendilerine parayla işim olmaz dedim. Mahkemeye de gerekçe olarak para değil ev istediğimi söyledim. Ben evimin karşılığında, evimin değeri biçildikten sonra TOKİ’nin birim fiyatları belli olduktan sonra ev istiyorum. 5 daire istiyorum yasal olarak hakkım zaten. Beş daireden kalan farkı da ödemek şartıyla. Zaten 31 Ağustos 2010’dan beri müracaat dilekçelerim var” diye konuştu. Çukurun içerisinde yaşadıklarını vurgulayan Öksüz, “Mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. Kentsel dönüşüm sonrası burada yaşamak çok zor. İnşaat alanı şu anda fena değil ancak inşaat sürerken kamyonlar, çamurlar, topraklar evimin içinde bir karış çamur vardı. Ben burada neler çektim. Şu anda çukurun içerisindeyim. Etrafımı kapattılar 5 metre dolgu yaptılar bu böyle değildi ifadelerini kullandı. Parayı kabul etmedi kentsel dönüşümün ortasında kaldı: Para değil konut istiyorum Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Tabakhane Vadisi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinde kamulaştırma bedelini kabul etmeyen Mustafa Öksüz, 6 yıldır 4 katlı binasında ailesiyle yaşamına devam ediyor. Kentsel dönüşümün ortasında kalan Öksüz, para değil konut istediğini belirterek mücadelesini sürdüreceğini söylüyor.

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Kentsel dönüşüm sırasında kira yardımı alınabiliyor mu?

Kira yardımı alabilmek için öncelikle bina için deprem risk raporu alınması gerekiyor. Söz konusu kira desteği 18 ay aylık 650 TL’dir. Riskli binada en az 1 yıldır kiracı olan kiracılar ise ayrıca 1.300 TL taşınma yardımı alabiliyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımına ev sahipleri, kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri alabiliyor. Malikler, riskli yapıdaki konut ve işyerleri için kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapılıyor.

Kira yardımı için gerekli belgeler

-Başvuru dilekçesi,

-Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri,

-Riskli yapının tahliye edildiğine dair Adres Bilgileri Raporu 2 veya ilgili belediyesinden alınacak yazı.

-Tapu belgesi ve Güncel Taşınmaz Kaydı.

-Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması.

-Hak sahibine/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi.

Kentsel dönüşümünde ev sahipleri para ödüyor mu?

Konut sahipleri konutları için para desteği alabiliyor. Ayrıca kentsel dönüşüme dahil olan projeler için çeşitli harçlar ve noter ücretlerinde de muafiyet uygulaması sağlanıyor.

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Belediyeler tarafından alınan ödemeleri tapu masrafları, döner sermaye harçları, noter ücretleri, imar kapsamında alınan tüm vergi, harç ve ücretler, kentsel dönüşüme dahil olan gayrimenkuller için alınmıyor.

Proje kapsamında kendi özel arazisine bina yapmak isteyen ev sahiplerine; dönüşüm hesaplarından uygun faiz oranlarıyla kredi olanağı sunulmaktadır.

EKONOMİ Bir binanın kentsel dönüşümü nasıl yapılır?

EKONOMİ Kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır?

Devlet desteği olarak alınıyor

TOKİ projelerinden veya devletin sunduğu kentsel dönüşüm desteklerinden yararlanmak istemeyen gayrimenkul malikleri, kendi özel alanlarında inşa etmek istedikleri yapılar için kendileri ödeme yapmak zorunluluğu bulunuyor.

Kira yardımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm projelerinde başvuru yapmak gereklidir. Kentsel dönüşüm projesinin tamamlanma sürecinde doğruda konut fiyatı ya da kira bedeli, devlet desteği olarak alınabiliyor.

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Proje başvurusu için, gerekli raporların alınması ve belgelerle birlikte belediyelere ya da Bakanlığın belirlediği yetkili kurumlara başvuru yapılması gereklidir.