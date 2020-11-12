Kentsel dönüşüm ne kadar mal olur?

Kentsel dönüşümde olan alanlar için konut sahiplerine farklı alternatifler sunuluyor. TOKİ projelerinden ev verilerek, kentsel dönüşüm kapsamında olan daireler yıkılıp yerine yenisi yapılıyor. Kentsel dönüşüm dahilinde gayrimenkul sahiplerine, dairenin bedeli nakit olarak ödenebilmesi de bir diğer opsiyon.
Devlet destekleri ise devlet bankaları ve özel bankalar ile yapılan anlaşmaları ile kentsel dönüşüm konut kredisi olarak veriliyor. Düşük faizli veya faizsiz olarak verilen kredilerde kolaylık sağlanıyor.
Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınıyor?
Deprem Risk Raporu almış binalarda kentsel dönüşüm kredisi daire başı 100.000 TL’ ye kadar çıkabilir. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamına girmiş binada en az 1 yıldır oturmakta olan ve kiracı olduğunu belgeleyen kiracılarda başka bir yerden ev satın alırken kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilir.
Kentsel dönüşüm sırasında kira yardımı alınabiliyor mu?
Kira yardımı alabilmek için öncelikle bina için deprem risk raporu alınması gerekiyor. Söz konusu kira desteği 18 ay aylık 650 TL’dir. Riskli binada en az 1 yıldır kiracı olan kiracılar ise ayrıca 1.300 TL taşınma yardımı alabiliyor.
Kentsel dönüşüm kira yardımına ev sahipleri, kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri alabiliyor. Malikler, riskli yapıdaki konut ve işyerleri için kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapılıyor.
- Kira yardımı için gerekli belgeler
- -Başvuru dilekçesi,
- -Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri,
- -Riskli yapının tahliye edildiğine dair Adres Bilgileri Raporu 2 veya ilgili belediyesinden alınacak yazı.
- -Tapu belgesi ve Güncel Taşınmaz Kaydı.
- -Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması.
- -Hak sahibine/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi.
Kentsel dönüşümünde ev sahipleri para ödüyor mu?
Konut sahipleri konutları için para desteği alabiliyor. Ayrıca kentsel dönüşüme dahil olan projeler için çeşitli harçlar ve noter ücretlerinde de muafiyet uygulaması sağlanıyor.
Belediyeler tarafından alınan ödemeleri tapu masrafları, döner sermaye harçları, noter ücretleri, imar kapsamında alınan tüm vergi, harç ve ücretler, kentsel dönüşüme dahil olan gayrimenkuller için alınmıyor.
Proje kapsamında kendi özel arazisine bina yapmak isteyen ev sahiplerine; dönüşüm hesaplarından uygun faiz oranlarıyla kredi olanağı sunulmaktadır.
Devlet desteği olarak alınıyor
TOKİ projelerinden veya devletin sunduğu kentsel dönüşüm desteklerinden yararlanmak istemeyen gayrimenkul malikleri, kendi özel alanlarında inşa etmek istedikleri yapılar için kendileri ödeme yapmak zorunluluğu bulunuyor.
Kira yardımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm projelerinde başvuru yapmak gereklidir. Kentsel dönüşüm projesinin tamamlanma sürecinde doğruda konut fiyatı ya da kira bedeli, devlet desteği olarak alınabiliyor.
Proje başvurusu için, gerekli raporların alınması ve belgelerle birlikte belediyelere ya da Bakanlığın belirlediği yetkili kurumlara başvuru yapılması gereklidir.