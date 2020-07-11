Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Bugün temelini atıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne getirilmesi hakkında konuşan Kurum, "1500 yıl önce ecdadımız eserimizi İstanbulumuza kazandırmış. Tabi biz tüm Türkiye'deki tarihi yapılara ilişkin deprem analizi yapıyoruz. Hem kültür bakanlığımız hem çevre ve şehircilik bakanlığımız olarak bizler yapıyoruz. Aynı zamanda güçlendirme projeleri de yapıyoruz. Restorasyon projeleri yapıyoruz. Tarihi kültürel mirasımızı koruyacak tarihi eserlerimizi güçlendirecek projelerimizi geliştiriyoruz. Ayasofyamızda da çok yakında güçlendirme projesi yapıldı." dedi.

GÜNDEM Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bir okul ağır, 4 okul orta hasarlı

"Bugün temelini atıyoruz"

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi veren Bakan Kurum, bugün Zeytinburnu ve Kağıthane'de deprem dönüşümüyle alakalı projelerin temel atma törenlerini yapacaklarını belirterek, "Kentsel dönüşüm süreci hakikaten zor bir süreç. Yerinde yapacaksınız, gönüllü yapacaksınız. Kağıthane'de de bugün temelini atacağımız 688 konutun temellerini atacağız" diye konuştu.

GÜNDEM Bakan Kurum: Yalova’ya 15 bin metrekarelik meydan kazandıracağız

"Tüm Türkiye'de çalışmalarımız sürüyor"

Depremde zarar gören binaların dönüşüm çalışmalarının yurt genelinde sürdüğünü dile getiren Kurum, "Son yüzyılda 60'a yakın büyük deprem yaşadık, 80 bin canımız gitti. Ve kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü ülkemiz için elzem. Burada siyaset üstü bir duruşla, sayın Cumhurbaşkanımız 'Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz' diye projeyi başlattılar. 81 ilimizde kentsel dönüşümle ilgili hemen hemen her acil dediğimiz alanlarda dönüşüm projeleri başlattık. İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümünü başlattık. Tüm Türkiye'de çalışmalarımız sürmektedir." ifadelerini kullandı.

REKLAM

EKONOMİ Bakan Kurum: Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor, İBB yardım isterse destek veririz

Kurum şöyle devam etti: "En son biliyorsunuz Sivrice depreminden sonra İstanbul Avcılar'da da bir deprem meydana geldi. O depremle birlikte biz hasar tespit çalışmalarını yaptık. Ve arkadaşlarımız riskli olduğu düşündüğü binaların test sonuçlarına göre tespitlerini yaparak vatandaşlarımıza tebligatlarını yaptık ve yıkım sürecini başlattık. Bir taraftan yıkıyoruz, bir taraftan da 117 bin bağımsız bölüm üretiyoruz. İlk gittiğimizde 'kentsel dönüşümü istemiyoruz' demişti vatandaşımız şimdi 600 konutu bitirmek üzereyiz. Şimdi bütün mahalle dönüştürmek istiyor. O az katlı yatay mimariyi tüm Türkiye'ye yaymak durumundayız. Üsküdar'daki projemiz bu yüzden önemli."

OYNAT 00:23 Bakan Kurum'dan "Dipsiz Göl" paylaşımı: Tekrar yeşilin içinde hayat buldu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dipsiz Göl'e ilişkin çekilen bir videoyu paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, 'Bu video bugün Gümüşhane Dipsiz Göl'de çekildi... Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle gölde yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl tekrar yeşilin içinde hayat buldu. Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EKONOMİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan TOKİ açıklaması: Bir milyonuncu konutun anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Depremzedelere konut müjdesi

Elazığ ve Malatya depremleriyle ilgili önemli bilgiler veren Kurum, "İnşallah ağustos ayının 15'inde ilk konutlarımızı vereceğiz. Bitme aşamasına getirdik. Burada enkazımızın altında canlarımız gitti. Bu alanın inşaatını hemen başlattık. 24 bin 500 konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümde biz 300 bin yılda hedef koyduk. Ve 5 yıl içerisinde de 1,5 milyon konutun dönüşüm yolunda hedefe çıktık. Burada 300 bin konutun her yıl yüzde 25-30'unu biz devlet olarak yapmaya gayret gösteriyoruz.

Kalan kısmını da özel sektörün yapmasını teşvik edecek, birçok kanuni düzenleme yaptık. Biz bakanlığımızın birimleriyle yapacağımız adet ve sayıda sorunumuz yok. Tabi ki global kriz nedeniyle inşaat sektörümüz de bu krizden etkilendi. Bir yavaşlama söz konusuydu. Ama faizlerin inmesi, hepimiz görüyoruz çok ciddi canlanma var." dedi.

"450 bin binanın acil yenilenmesi gerekiyor"

Kanal İstanbul güzergahında yenilenmesi gereken çok sayıda bina olduğunu söyleyen Kurum şöyle devam etti: "Biliyorsunuz Kanal İstanbul güzergahında çevre düzenlemeyi onaylamıştık. Konutlar, zemin artı 3-4'ü geçmeyecek şekilde onaylandı. 500 bin nüfus öngörüyoruz. Ancak bu yeni nüfus değil. İlave nüfus getirmiyoruz. İstanbul'da 20 milyon vatandaşımız 4 milyon bağımsız bölümümüz var. Ancak 450 bin binanın acil yenilenmesi gerekiyor. Kanal İstanbul güzergahı tam da bunun için şehrin içindeki çöküntü alanlarını dönüştürmek için kullanmamız gereken yer. Yürüyüş yolları, kültür alanları olacak. Yeşil alan, kültür merkezi,hastanesi, okulu... Yaşanabilir şehir örneği yapacağız."

"Salda Gölü'nü koruyacağız"

Salda Gölü'nün korunması hakkında herkesin içinin rahat olmasının gerektiğini vurgulayan Kurum, "Salda'da vatandaşımız kamuoyumuz rahat olsun diye kamera sistemi koyduk. Vatandaşımız o alanda neler yapılıyor hepsini izleyebilir. Sözleri tutmamız gerekiyor. Dedik ki doğal güzellikleri koruyacağız. Sayın Emine Erdoğan çok hassas çevre konusunda her projede destek veriyorlar. Vatandaşlarımızı boşa çıkarmayacak adımlar atmak zorundayız. Araçlar gölün kıyısına kadar giriyordu. siz araçlarınızı bariyerin dışına bırakın dedik. Piknik ve mangalı yasakladık. 1 Ağustos'tan sonra ise dumansız hava sahası ilan ediyoruz burayı. Sigara içilmeyecek, yerlere izmarit atılmayacak. Gidip oraya bedelleri harcayarak daha güzel hale gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çadır ne kadar yapı varsa kaldırdık. 500-600 metre banttan geri çekildi. Bungalovlar geride. Duş alacaklar, tuvalet ihtiyaçlarını giderecekler, çay içecekler, ibadet ihtiyaçlarını giderecekler bunun için yaptık.

REKLAM

Salda Gölü sahilinde sigara yasağının getirileceğini belirten Kurum, "Biz bunu istişare ettik. Tartıştık. Ancak buraya doğal güzelleri izlemek adına yoğunlaşma olursa ne olur. 1 Ağustos'ta dumansız hava sahası ilan edilecek. Kısıtlamaya gidilecek. Şu günlerde, şu saatlerde diye bildireceğiz. Güzelliklerin görülmesine müsaade etmeliyiz, ancak kontrollü bir şekilde. İzmarit ciddi bir zarar bırakıyor" dedi.