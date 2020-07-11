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Ekonomi Bakan Kurumdan kentsel dönüşüm açıklaması Bugün temelini atıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Bugün temelini atıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşümün zor bir süreç olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Bugün Zeytinburnu ve Kağıthane'de deprem dönüşümüyle alakalı projelerimizin temel atma törenlerini yapacağız. Kentsel dönüşüm süreci hakikaten zor bir süreç. Yerinde yapacaksınız, gönüllü yapacaksınız. Kağıthane'de de bugün temelini atacağımız 688 konutun temellerini atacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Salda Gölü'nün dumansız hava sahasına dönüştürüleceğini söyleyen Kurum, "Gittiğimizde içler acısıydı. 1 Ağustos'tan sonra dumansız hava sahası kararı alıyoruz. Yoğunlaşma olursa kısıtlamaya gideceğiz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne getirilmesi hakkında konuşan Kurum, "1500 yıl önce ecdadımız eserimizi İstanbulumuza kazandırmış. Tabi biz tüm Türkiye'deki tarihi yapılara ilişkin deprem analizi yapıyoruz. Hem kültür bakanlığımız hem çevre ve şehircilik bakanlığımız olarak bizler yapıyoruz. Aynı zamanda güçlendirme projeleri de yapıyoruz. Restorasyon projeleri yapıyoruz. Tarihi kültürel mirasımızı koruyacak tarihi eserlerimizi güçlendirecek projelerimizi geliştiriyoruz. Ayasofyamızda da çok yakında güçlendirme projesi yapıldı." dedi.

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"Bugün temelini atıyoruz"

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi veren Bakan Kurum, bugün Zeytinburnu ve Kağıthane'de deprem dönüşümüyle alakalı projelerin temel atma törenlerini yapacaklarını belirterek, "Kentsel dönüşüm süreci hakikaten zor bir süreç. Yerinde yapacaksınız, gönüllü yapacaksınız. Kağıthane'de de bugün temelini atacağımız 688 konutun temellerini atacağız" diye konuştu.

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"Tüm Türkiye'de çalışmalarımız sürüyor"

Depremde zarar gören binaların dönüşüm çalışmalarının yurt genelinde sürdüğünü dile getiren Kurum, "Son yüzyılda 60'a yakın büyük deprem yaşadık, 80 bin canımız gitti. Ve kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü ülkemiz için elzem. Burada siyaset üstü bir duruşla, sayın Cumhurbaşkanımız 'Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz' diye projeyi başlattılar. 81 ilimizde kentsel dönüşümle ilgili hemen hemen her acil dediğimiz alanlarda dönüşüm projeleri başlattık. İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümünü başlattık. Tüm Türkiye'de çalışmalarımız sürmektedir." ifadelerini kullandı.

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  • Kurum şöyle devam etti: "En son biliyorsunuz Sivrice depreminden sonra İstanbul Avcılar'da da bir deprem meydana geldi. O depremle birlikte biz hasar tespit çalışmalarını yaptık. Ve arkadaşlarımız riskli olduğu düşündüğü binaların test sonuçlarına göre tespitlerini yaparak vatandaşlarımıza tebligatlarını yaptık ve yıkım sürecini başlattık. Bir taraftan yıkıyoruz, bir taraftan da 117 bin bağımsız bölüm üretiyoruz. İlk gittiğimizde 'kentsel dönüşümü istemiyoruz' demişti vatandaşımız şimdi 600 konutu bitirmek üzereyiz. Şimdi bütün mahalle dönüştürmek istiyor. O az katlı yatay mimariyi tüm Türkiye'ye yaymak durumundayız. Üsküdar'daki projemiz bu yüzden önemli."

Bakan Kurum'dan
OYNAT 00:23
Bakan Kurum'dan "Dipsiz Göl" paylaşımı: Tekrar yeşilin içinde hayat buldu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dipsiz Göl'e ilişkin çekilen bir videoyu paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, 'Bu video bugün Gümüşhane Dipsiz Göl'de çekildi... Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle gölde yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl tekrar yeşilin içinde hayat buldu. Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında' ifadelerini kullandı.

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Depremzedelere konut müjdesi

Elazığ ve Malatya depremleriyle ilgili önemli bilgiler veren Kurum, "İnşallah ağustos ayının 15'inde ilk konutlarımızı vereceğiz. Bitme aşamasına getirdik. Burada enkazımızın altında canlarımız gitti. Bu alanın inşaatını hemen başlattık. 24 bin 500 konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümde biz 300 bin yılda hedef koyduk. Ve 5 yıl içerisinde de 1,5 milyon konutun dönüşüm yolunda hedefe çıktık. Burada 300 bin konutun her yıl yüzde 25-30'unu biz devlet olarak yapmaya gayret gösteriyoruz.

  • Kalan kısmını da özel sektörün yapmasını teşvik edecek, birçok kanuni düzenleme yaptık. Biz bakanlığımızın birimleriyle yapacağımız adet ve sayıda sorunumuz yok. Tabi ki global kriz nedeniyle inşaat sektörümüz de bu krizden etkilendi. Bir yavaşlama söz konusuydu. Ama faizlerin inmesi, hepimiz görüyoruz çok ciddi canlanma var." dedi.

"450 bin binanın acil yenilenmesi gerekiyor"

Kanal İstanbul güzergahında yenilenmesi gereken çok sayıda bina olduğunu söyleyen Kurum şöyle devam etti: "Biliyorsunuz Kanal İstanbul güzergahında çevre düzenlemeyi onaylamıştık. Konutlar, zemin artı 3-4'ü geçmeyecek şekilde onaylandı. 500 bin nüfus öngörüyoruz. Ancak bu yeni nüfus değil. İlave nüfus getirmiyoruz. İstanbul'da 20 milyon vatandaşımız 4 milyon bağımsız bölümümüz var. Ancak 450 bin binanın acil yenilenmesi gerekiyor. Kanal İstanbul güzergahı tam da bunun için şehrin içindeki çöküntü alanlarını dönüştürmek için kullanmamız gereken yer. Yürüyüş yolları, kültür alanları olacak. Yeşil alan, kültür merkezi,hastanesi, okulu... Yaşanabilir şehir örneği yapacağız."

"Salda Gölü'nü koruyacağız"

Salda Gölü'nün korunması hakkında herkesin içinin rahat olmasının gerektiğini vurgulayan Kurum, "Salda'da vatandaşımız kamuoyumuz rahat olsun diye kamera sistemi koyduk. Vatandaşımız o alanda neler yapılıyor hepsini izleyebilir. Sözleri tutmamız gerekiyor. Dedik ki doğal güzellikleri koruyacağız. Sayın Emine Erdoğan çok hassas çevre konusunda her projede destek veriyorlar. Vatandaşlarımızı boşa çıkarmayacak adımlar atmak zorundayız. Araçlar gölün kıyısına kadar giriyordu. siz araçlarınızı bariyerin dışına bırakın dedik. Piknik ve mangalı yasakladık. 1 Ağustos'tan sonra ise dumansız hava sahası ilan ediyoruz burayı. Sigara içilmeyecek, yerlere izmarit atılmayacak. Gidip oraya bedelleri harcayarak daha güzel hale gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çadır ne kadar yapı varsa kaldırdık. 500-600 metre banttan geri çekildi. Bungalovlar geride. Duş alacaklar, tuvalet ihtiyaçlarını giderecekler, çay içecekler, ibadet ihtiyaçlarını giderecekler bunun için yaptık.

  • Salda Gölü sahilinde sigara yasağının getirileceğini belirten Kurum, "Biz bunu istişare ettik. Tartıştık. Ancak buraya doğal güzelleri izlemek adına yoğunlaşma olursa ne olur. 1 Ağustos'ta dumansız hava sahası ilan edilecek. Kısıtlamaya gidilecek. Şu günlerde, şu saatlerde diye bildireceğiz. Güzelliklerin görülmesine müsaade etmeliyiz, ancak kontrollü bir şekilde. İzmarit ciddi bir zarar bırakıyor" dedi.

Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
FOTOĞRAF 7
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Salda Gölü'nü, 'dumansız hava sahası' ile de ön plana çıkan bir plaj haline getireceklerini söyledi.
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Turan, 1 Ağustos'tan itibaren Salda Gölü'nde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.
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Ümit Turan, Ziyaretçilerin burada sigarasız, rahat bir ortamda, dumansız bir hava sahası içerisinde bu güzelliği izlemelerini istiyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk olacaktır dedi.
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Bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle alandaki su kalitesinin arttığının analiz raporları ile ortaya çıktığını kaydeden Turan, Şu anda içme suyu kalitesinde bir suya sahibiz...
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Aldığımız tedbirlerle katı atık girdilerinin, çöplerin düzenli bir şekilde depolanması sebebiyle gölde şu anda herhangi bir kirlilik bulunmamaktadır dedi.
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Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
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Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, 1 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesi yasaklandı.


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