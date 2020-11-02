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Kentsel dönüşüm nedir: Kentsel dönüşüm şartları nelerdir, nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm nedir: Kentsel dönüşüm şartları nelerdir, nasıl yapılır?

İzmir depremi ile bir kez daha hatırladık ki Türkiye deprem ülkesi. İstanbul başta olmak üzere birçok gelişmiş şehir deprem riski ile karşı karşıya. Bu riskleri en aza indirmenin yollarından biri ise kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm kapsamında da Türkiye'de riskli bulunan alanlarda yer alan binalar yıkılarak yerine yeni binalar inşa edilmesi gerekiyor. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için de bazı şartlar gerekli. Peki, kentsel dönüşüm için gerekli şartlar nedir? Kentsel dönüşüm nedir ve nasıl yapılır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yaşanan her deprem olayı sonrası akıllara kentsel dönüşüm geliyor. Çarpık kentleşme ve sağlıklı binalar için bir an önce yapılması gereken kentsel dönüşümle alakalı merak edilenler İzmir depremi sonrası da çok araştırılan konulardan biri oldu.

Kentsel dönüşüme yeni sistem
EKONOMİ
Kentsel dönüşüme yeni sistem

Kentsel dönüşüm ile riskli binalar yıkılacak

Türkiye'de riskli bulunan alanlarda yer alan binalar yıkılarak yerine yeni binalar inşa edilmesi, doğal afetlere karşı insan hatasını bir nebze de olsa aza indirgeyecek. İzmir depremi öncesinde çürük olduğu belirtilen binalar yıkılıp yenileri inşa edilmiş olsaydı belki bugün kaybımız bu kadar çok olmayacaktı. Her şeyden önce kentsel dönüşüm için toplumun da dönüşmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İzmir depremi sonrası "Ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız" açıklamıştı.

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Bugün temelini atıyoruz
EKONOMİ
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Bugün temelini atıyoruz

Kentsel dönüşüm nedir? Kentsel dönüşüm şartları nelerdir, nasıl yapılır?

İzmirlilerin yaşadığı zor günlerle beraber birçok vatandaş evinin riskli olup olmadığını kontrol ediyor. Yerel yönetimler ise kentsel dönüşüm ile şehirleri daha sağlıklı bir hale getiriyor. Peki, kentsel dönüşüm nedir? Kentsel dönüşüm şartları nelerdir, nasıl yapılır? Yeni sistem ile kentsel dönüşüm artık yapılıyor?

Dönüşüm hız kesmeden sürüyor:Yeni etapların inşaatına başlandı
EKONOMİ
Dönüşüm hız kesmeden sürüyor:Yeni etapların inşaatına başlandı

Kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel dönüşüm; sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal, toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanabilir.

Kentsel dönüşümde kararlıyız
GÜNDEM
Kentsel dönüşümde kararlıyız

Kentsel dönüşüm şartları nelerdir?

Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli alanlarda yer alan binalar veya riskli alanda yer almayan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Bu süreçte hak sahiplerine birtakım yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar arasında kira yardımı ve kredi desteği yer alıyor.

Bir yapının kentsel dönüşüme dahil olması ve hak sahiplerinin bu yardımlardan yararlanabilmeleri için yapının riskli olması gerekiyor.

Riskli yapı, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade ediyor.

Riskli yapının tespitini ise maliklerden biri tarafından başvurulan lisanslı firma yapıyor.

Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
EKONOMİ
Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı

Kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır?

"Kentsel Dönüşüm" talebinde bulunacak Belediye, "Talep Yazısı" ile birlikte aşağıdaki evrakları TOKİ'ye sunarak başvuru yapabiliyor.

  • 1.Belediye Başkanına Yetki Veren Meclis Kararı
  • 2.Proje Yapılması Düşünülen Alan Hakkında Bilgi Raporu ve Paftalar
  • 3.Halihazır Harita (Sınır İşlenmiş ve Ülke Koordinatlarında Sayısal Olarak)
  • 4.Mevcut İmar Planı (Sınır İşlenmiş ve Ülke Koordinatlarında Sayısal Olarak)
  • 5.Yapı Nitelik ve Kullanımını Gösterir Harita (Kat Adedi, Kullanım Türü(Konut, işyeri v.s.)(Sınır İşlenmiş ve Ülke Koordinatlarında Sayısal Olarak)
  • 6.Mülkiyet Paftası (Mülkiyet Analizi Yapılmış Şekilde Kamuya Ait Parseller (Maliye Hazinesi, Belediye vs. Şahıs Parselleri gösterir şekilde)(Sınır İşlenmiş ve Ülke Koordinatlarında Sayısal Olarak)
  • 7.Uydu Görüntüsü (Sınır İşlenmiş ve Ülke Koordinatlarında Sayısal Olarak)
  • 8.Sayısal Tapu Kayıtları
  • 9.Bölgeden Fotoğraflar

Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde götüreceğiz
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Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde götüreceğiz
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