Ekonomi Doğal gaz ithalatı ekimde yüzde 30,4 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gaz ithalatı ekimde yüzde 30,4 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, Ekim ayında, önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 30,4 azalma göstererek yaklaşık 3 milyar 238 milyon metreküp oldu. Türkiye'deki doğal gazın stok miktarı ise önceki yıla göre yüzde 39,3'lük artışla 3 milyar 818 milyon metreküpe yükseldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Doğal gaz ithalatı ekimde yüzde 30,4 azaldı
Arşiv

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 azalarak yaklaşık 3 milyar 238 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 381 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 857 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 21,2, LNG ithalatı yüzde 47,5 düşüş gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı da ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 azalarak yaklaşık 3 milyar 238 milyon metreküp oldu.

Ekimde en fazla doğal gaz ithalatı 948 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 760 milyon metreküple Azerbaycan ve 671 milyon metreküple İran takip etti.

Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 49,1, Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 0,1 azaldı, İran'dan ithalat ise yüzde 69,9 arttı.

Konutların gaz tüketimi yüzde 16,3 azaldı

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 16,3 azalarak 423 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 16,8 düşüşle 320 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 51,2 düşerek 878 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 16,3 azalarak 423 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 artışla 3 milyar 818 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 673 milyon metreküpü (yüzde 96,2) yer altı depolama tesislerinde, 145 milyon metreküpü (yüzde 3,8) LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde, yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 48,9 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 47,3 azaldı.

1 trilyon dolar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı
EKONOMİ
1 trilyon dolar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı

Karadeniz gazı Türkiye'nin yükünü hafifletecek:'100 Saniyede Filyos'
GÜNDEM
Karadeniz gazı Türkiye'nin yükünü hafifletecek:'100 Saniyede Filyos'

Dünyanın önde gelen kuruluşu DeMac'tan Karadeniz'deki doğal gaz keşfine teyit
EKONOMİ
Dünyanın önde gelen kuruluşu DeMac'tan Karadeniz'deki doğal gaz keşfine teyit
Zirve belli oldu

Zirve belli oldu

​2022'de en çok izlenen 10 film.
Pisa Kulesine benzetiliyor

Pisa Kulesi'ne benzetiliyor

Bir yıl boyunca incelendi: Hareketlilik ve kayma görülmedi.
İstanbulda toplu ulaşıma zam

​Servis, minibüs, tam bilet, öğrenci bileti ve taksi ne kadar oldu?

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

​47 yıl boyunca evlerde kullanılabilecek.

İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.