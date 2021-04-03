​Dövizden kaçan konuta yöneldi

Para ve sermaye piyasalarında geçen hafta hem içeride hem de dışarıda hareketli saatler yaşandı. Bir yandan özellikle bankacılık sektörünün Nisan ayında ödeyeceği yüklü dış borç ödemeleri için çok daha yüksek kura mahküm olmamak adına dolar hafif yukarı taşındı. Bir yandan ABD tahvillerinde dalgalanma hızlandı. Bir yandan da içeride yeni merkez bankası başkanının atacağı adımlar merak ediliyordu. İşte böyle bir ortamda dolar kuru haftaya bir anda 7,21’lerden 8,33’lere kadar yükselerek başladı. Ardından da aşağı çekildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları da aşağı yönlü harekete destek verdi. Ardından gelen stopaj kararı da elinde döviz bulunduran mevduat sahibinin TL’ye dönme kararını hızlandırdı.

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9 milyar dolar 11 günde çözüldü

Kur daha da yükselmez denilen vatandaş döviz mevduatlarını hızla Türk Lirası varlıklara çevirdi. 19-30 Mart tarihleri arasındaki 11 günde yurtiçi ve yurt dışı yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 8 milyar 821 milyon dolar azalarak 165 milyar 735 milyon dolardan 156 milyar 914 milyon dolara geriledi.

STOPAJ AVANTAJI SÜRÜYOR

Analistler, TL varlıklara yatırımın önümüzdeki süreçte de hızlanacağını dile getiriyor. Nakitte kalmak isteyenlerin ağırlıklı tercihinin TL mevduat, hazine kağıdı ve hisse senedi yatırımı olacağı belirtiliyor. TL varlıklarda mevduat öne çıkacak gibi görünüyor. Nitekim son stopaj kararı bu beklentiyi destekliyor. Mevduat faizleri ve katılım hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılan stopaj kesintileriyle ilgili uygulama 2 ay uzatıldı. Yani TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanacak. Bu avantaj mayıs ayı sonuna dek de devam edecek.

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Gayrimenkule yatırım güçlü bir alternatif

Dövizini bozduranların bir diğer yatırım aracı da gayrimenkul oldu. Gerek alım satıma aracılık eden emlakçılar gerekse inşaat firmalarının patronlarıyla yaptığımız sohbetlerde son 10 günde gayrimenkul alımlarında gözle görülür bir hareket olduğu dile getiriliyor. Nakit alımlar bir hayli artmış durumda. Bitmiş ve hemen kiraya verilebilir sıfır konutlar alımda öne çıkıyor. Kredili alımların da cazip fiyat avantajı nedeniyle geçen hafta yüksek faiz oranlarına rağmen arttığı gözleniyor. Bir haftalık sürede çekilen konut kredisi miktarı 338 milyon 848 bin lira artmış durumda. Toplam konut kredisi hacmi de 19-26 Mart haftasında 251 milyar 724 milyon 18 bin liradan 252 milyar 62 milyon 866 bin liraya ulaşmış görünüyor.

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Vatandaş hızlı geri dönüşe bakıyor

Gayrimenkul yatırımında son dönemlerde en çok dikkat edilen konu ise yatırımın geri dönüş süresi olarak öne çıkıyor. Bu noktada Esenyurt’un önemli bir avantajı olduğunu belirten Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, “Tarladan metropole dönüşen Esenyurt, örnek bir kentsel dönüşüm başarı hikayesi sunmasıyla da yatırımcılardan ilgi görüyor” dedi. İstanbul’un en büyük bütçeli ilçesinin de Esenyurt olduğunu belirten Özyurt, “Aktif nüfusun olduğu yerde ekonomi olur, ekmek olur, aş olur. Nüfus, ekonominin zenginleşmesine izin veriyor. Kültürel anlamda da avantajlı. Türkiye’nin ve dünyanın her kesiminden insan yaşıyor ve büyük insan mozaiğine sahip. Yatırımın geri dönüş süresi de tercih edilmesinde en büyük kriter” şeklinde konuştu.