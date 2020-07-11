Elbirliği ile döviz getirecek

Türkiye’de Elbirliği Sistemi’nin kurucusu olan Emin Grup, gurbetçilerin Türkiye’den ev alma taleplerine hizmet vermek için yurt dışına açılıyor. Özellikle Almanyadan gelen talepleri gören Emin Grup, taleplere yerinde cevap vermek için alt yapı çalışmalarına başladı. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, evden arabaya, eğitimden, tatile ve makine alımına her alanda kurulabilecek sistemin gurbetçilerin büyük ilgisini çektiğini söyledi. Üstün, “Gurbetçilerimizin Türkiye’de ev alma istekleri hiç bitmedi ve son dönemde artmaya başladı. Biz zaten Türkiye’de gurbetçilerimize hizmet veriyorduk. Şimdi de Almanya başta olmak üzere diğer ülkelerde de bu sistemi ayaklarına götürmek için çalışmalara başladık” dedi.

İSLAM İKTİSADINI HER ALANDA UYGULAMAK MÜMKÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın İslam iktisadının bir çıkış olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Üstün, “Biz de katılımcılığı esas alan bir iktisat ekonomisine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Bunu da, Elbirliği ile İslam iktisadını uygulayarak başarabiliriz. Ev ve araç pazarında uygulanan faizsiz finans pazarı Türkiye’de 20 milyar liraya doğru yükseldi. Bu büyümeye rağmen ülkemizin bu ekonomiden aldığı pay ve sağlanan ekonomik katkı beklenenin altında. Eminevim olarak, İslami finansın önemli bileşenlerinden olan, ülkemizde 1991 yılında bir iş modeli şeklinde ilk kez uygulamaya başladığımız ve 260 binden fazla kişinin faizsiz bir şekilde istifade ettiği Elbirliği Sistemi ile bu süreçte etkin rol oynamaya hazırız. Ama sistemin devlet tarafından regüle edilip kontrol altında tutulması şart” şeklinde konuştu.

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EĞİTİM İÇİN DE BİRİKİM

Elbirliği Sistemi’ni ülke ekonomisinin kalkınması için birçok alanda uygulamanın mümkün olduğunu belirten Üstün, üzerinde çalıştıkları ve yoğun istek gelen bir diğer ürünlerinin de el birliği ile eğitim olduğunu söyledi. Talep yine ailelerden geldi. Uzun dönemli ve düşük birikimlerle gelecekte çocuklarının eğitimini garanti altına almak isteyen birçok aile güven duydukları ev ve arabalarını aldıkları Emin Grup’la çocuklarının da geleceğini garanti altına almak istedi. Şirket kısa bir süre önce duyurusunu yaptığı ve yoğun talebin olduğu bir diğer konu olan Elbirliği ile kentsel dönüşüm çalışmalarına da hızla devam ediyor. Sefa Üstün Pandemide araç ve konut yatırımlarının da rekor kırdığını belirterek, “Elbirliği Sistemi’ne başvuranların sayısı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarken, pademide araç sahibi olmak isteyenlerin sayısında ise patlama yaşandı. Bizim sisteme kayıtlı kişilerin ağırlığını gençler oluşturuyor. Yani pandemide gençler ve ve araba aldı diyebiliriz. Konut teslimatlarının yüzde 8 arttığı bu dönemde araçtaki artış yüzde 29 oldu” bilgisini verdi.

DİJİTALE YATIRIM KAZANDIRDI

Şirket pandemi sürecinde yeniliklere de imza atarak sistemin kesintisiz hizmetini sürdürdü. Sefa Üstün, inovatif bir bakış açısını yansıtan bazı stratejileri erkenden hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Üstün, “Görüntülü şube hizmetini devreye alarak 128 şube ve bin 200 çalışanımızın sisteme entegrasyonunu sağladık. Fiziksel teması sıfıra indirerek müşterilerin kayıt dahil her türlü işlemlerini yapabilecekleri yepyeni bir erişim kanalını hizmete sunduk. Bu sayede de hem müşterilerimizin desteğe ihtiyacı olduğu noktada erişim kolaylığı sağladık hem de planlarını salgın döneminde ertelemeyen, ev ve araç almak isteyen kişilerin de taleplerini oldukları yerden karşıladık. Gelen başvurularımızın yüzde 10’luk bir oranını da dijitale kaydırmayı, talepleri dijital görüntülü şubemize taşımayı başardık” dedi. Şirket, pandemiye rağmen teslimatlarımızı geçtiğimiz yıla kıyasla artırarak hatta teslimat rekorları kırarak sürdürdü.

TESLİMDE REKOR

A. Sefa Üstün

Eminevim, yeni normalleşmenin başladığı Haziran ayında pandemiye rağmen son 30 yılın rekor teslimatına imza attı. Bugüne kadarki en yüksek aylık teslimatını Haziran ayında gerçekleştiren firma, bir ayda 2 bin 510 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla teslimatını yüzde 65 artırmış oldu. Yapılan bir aylık teslimatla ekonomiye 300 milyon TL’yi aşkın bir katkı sağlandığını ifade eden Sefa Üstün, ulaşılan aylık teslimat kapasitesinin sistemin başarısını ortaya koyan güçlü bir gösterge olduğunu, bin 800 bandındaki teslimat ortalamasının da yılın ikinci yarısından itibaren 2 binin üzerine çıkacağını dile getirdi. Sefa Üstün, anahtar tesliminde ailelerin hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğuna ve heyecanına ortak olmanın ise para ile satın alınamayacak bir saadet olduğunu söyledi.

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PARA FAİZE GİTMİYOR CEPTE KALIYOR

Sistemin sadece yüksek faiz döneminde değil düşük faiz döneminde de ilgi odağı olduğunu dile getiren Sefa Üstün her 300 bin liralık konutta banka kredisi ile el birliği sistemi arasında 87 bin liralık fark olduğunu kaydetti. Üstün, “Şu an mevcut konut faizlerine rağmen Elbirliği Sistemi, daha avantajlı bir sitem. Rakamsal olarak kıyasladığımızda 300 bin TL için 100 aylık vadede sıfır konut kredisine başvurduğunuzda ödeyeceğiniz toplam faiz tutarı 107 bin küsurdur. Aylık ödeme tutarınız ise 4 bin TL’den fazla. Ancak Elbirliği Sistemi’nde aynı tablo için 20 bin TL civarında bir organizasyon bedeli ödersiniz ve 87 bin TL cebinizde kalmış olur. Bizim buradaki rolümüz insanların, bir eve veya bir araca gerçek değerinde, faizsiz sahip olmasını sağlamak. Oluşturulan gruplarla faiz ödemeden, kişinin bütçesine göre, dilediği yerden istediği gayrimenkulü alabilmesini sağlıyoruz” bilgisini verdi.

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