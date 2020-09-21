Fiyatlar ikiye katlanınca satan ev alıyor!

İkinci el araç fiyatlarının 1,5 yıl içerisinde yüzde 100 değer kazanmasının ardından aracını satışa çıkaran yeni bir otomobil arayışına girmek yerine soluğu gayrimenkul ofislerinde alıyor.

Fiyatı ikiye katlanan aracını satarak kendine peşinat oluşturan vatandaş üstünü eş dost ya da kredi ile tamamlayarak ev sahibi oluyor.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 adet oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarında ise dikkat çeken bir artış oldu. Kredi faizlerinin tarihin en düşük seviyelerine inmesinin etkisiyle 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satışlar da yüzde 122 arttı.

Konutta kamu bankaları öncülüğündeki başlatılan 0,64 faiz kampanyası ağustos ayının ilk haftasının sonunda sona erdi. Faizler bugün itibariyle bankasına göre değişmekle birlikte aylıkta yüzde 1,15 ve üzerinde yer alıyor.

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EV İÇİN ACİL SATILIK!

Konutta her ne kadar faizler yükselişe geçse de ikinci el otomobilde ortaya çıkan değer kazancı peşinat ihtiyacını ortadan kaldırınca vatandaş da ortaya çıkan bu fırsatı eve dönüştürmek için harekete geçti. Bütçesine uygun evi bulan vatandaş peşinat için aracını 'Acil' başlığıyla satışa çıkardı. Öyle ki; ikinci el ilan sitelerinde aracını ev almak için satışa çıkardığını söyleyenlerin sayısında ciddi artış yaşandığı gözlemlendi.

Online kanallarda ev için satışa çıkarılan ikinci el araçlardan bazıları.

FİYATINI İKİYE KATLADI

Piyasada en fazla tercih edilen araçların ikinci el fiyatlarına bakıldığında ortalama rakamların 2015 ve üzeri araçlarda 85 ile 200 bin TL arasında yer aldığı görülüyor. Son 1,5 yıldır yükselişte olan ve özellikle koronavirüs salgını ile sekteye uğrayan sıfır araç üretimiyle ikinci elde araç fiyatları yüzde 100 artmış durumda. Geçtiğimiz yıl bu aylarda 70-80 bin TL'ye alınmış bir ikinci el araç için bugün itibariyle talep edilen rakam 150 bin TL bandını aşıyor.

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KONUTTA EN DÜŞÜK FAİZLE ÖDEME PLANI

Türkiye'de ikinci el konutların büyük şehirlerdeki ortalama m2 birim fiyatlarına bakıldığında en pahalı ikinci el konut İstanbul'da yer alıyor. En son yapılan bir araştırmaya göre mega kentte ikinci el konutta ortalama m2 birim fiyatı 3 bin 865 TL. Bu da ikinci el 100 m2 bir dairenin ortalama fiyatının 386 bin TL olduğu anlamına geliyor. İkinci el konutta kullanacak kredide yüzde 10 peşinat şartı bulunuyor. Bugün ikinci el aracını 150 bin TL'den satarak ev alacak kişinin başka bir birikimi olmaması halinde kullanacağı kredi oranı 186 bin TL.

Bankaların konut kredi faiz oranlarına bakıldığında en düşük faiz oranı olan yüzde 1,15 ile 10 yıl vade ile aylık 2.866 TL'lik ödeme planı çıkarılıyor.

FOTOĞRAF 25 ​İkinci el araç piyasasında fiyatlar bazı modellerde sıfır araç modellerine kadar çıkarken geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ÖTV düzenlemesi hayata geçirildi. ÖTV düzenlemesi ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı. 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı. ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el araç alacaklar son fiyatları merak etmeye başladı. Düzenleme sonrası ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 5 artış oldu. İşte ikinci elde marka marka yaşanan fiyat artışları.. Volvo Fiyat artışı: Yüzde 6,59 Volkswagen Fiyat artışı: Yüzde 4,90 Toyota Fiyat artışı: Yüzde 4,27 Skoda Fiyat artışı: Yüzde 5,59 Seat Fiyat artışı: Yüzde 3,40 Renault Fiyat artışı: Yüzde 3,91 Pegeout Fiyat artışı: Yüzde 3,58 Opel Fiyat artışı: Yüzde 3,35 Nissan Fiyat artışı: Yüzde 3,90 Mercedes Fiyat artışı: Yüzde 5,58 Land Rover Fiyat artışı: Yüzde 7,60 KİA Fiyat artışı: Yüzde 5,31 Hyundai Fiyat artışı: Yüzde 3,83 Honda Fiyat artışı: Yüzde 3,70 Ford Fiyat artışı: Yüzde 2,41 Fiat Fiyat artışı: Yüzde 1,56 Dacia Fiyat artışı: Yüzde 4,01 Citroen Fiyat artışı: Yüzde 4,38 BMW Fiyat artışı: Yüzde 4,86 Alfa Romeo Fiyat artışı: Yüzde 3,67 Audi Fiyat artışı: Yüzde 4,04 ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı en fazla artan ikinci el otomobil Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen sürpriz ÖTV düzenlemesi ile kimi sıfır otomobilin fiyatı yükselirken kimin de ise kısmen de olsa indirim gerçekleşti. ÖTV düzenlemesi ile fiyatları değişen sadece sıfır araçlar olmadı. Uzun süredir yükselişte olan ikinci el araç fiyatları da ÖTV düzenlemesi ile yükselişe geçti. İşte marka marka düzenleme sonrası ikinci el araçta ortalama yaşanan fiyat artışları.. BiP'te paylaş

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EN DÜŞÜK FİYATLI İKİNCİ EL KONUT ŞANLIURFA'DA

İkinci el aracını satıp peşinat yapanların İstanbul'da ortalama ikinci bir ev için ödeyeceği rakamlar bu şekilde iken ikinci el konutta ortalama m2 fiyatı 1.914 TL olan Ankara'da 100 m2 daire 194 bin TL, ortalama m2 fiyatı 3.095 TL olan İzmir'de 300 bin TL, ortalama m2 fiyatı 2.254 TL olan Bursa'da ise 225 bin TL.

Büyükşehirler arasında en ucuz ikinci el konut ise Şanlıurfa'da yer alıyor.

M2 birim fiyatının ikinci el konutta ortalamada 1.262 TL olduğu şehirde 100 m2 daire için ödenen rakam 126 bin TL olarak ifade ediliyor.

FOTOĞRAF 20 Koronavirüs salgını nedeniyle üretimi sekteye uğrayan sıfır otomobil piyasasında bayilerde araç bulunmazken fiyatlar ise son olarak yapılan ÖTV düzenlemesi ile uçuşa geçti. Bayilerde araç bulunmamasından kaynaklı çok sayıda araç modelinin ikinci eli sıfır fiyatını geçmiş durumda. İşte sıfır ve ikinci elde fiyat aralığı açık olan modeller.. Fiat Egea 1.4 Fire Sıfır fiyatı: 110.900 lira İkinci el fiyatı: 148.000 lira. Citroen C Elysee Sıfır fiyatı: 163.750 lira İkinci el fiyatı: 178.000 lira. Renault Clio 1.0 SCe Sıfır fiyatı: 133.900 lira İkinci el fiyatı: 155.000 lira. Volkswagen Polo 1.0 Sıfır fiyatı: 165.900 lira İkinci el fiyatı: 200.000 lira. Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik Sıfır fiyatı: 162.100 lira İkinci el fiyat: 216.000 lira. Nissan Micra Sıfır fiyatı: 161.400 lira İkinci el fiyatı: 209.000 lira. Hyundai i10 1.0 MPI Sıfır fiyatı: 130.070 lira İkinci el fiyatı: 145.000 lira. Seat Ibiza Sıfır fiyatı: 179.500 lira İkinci el fiyatı: 212.000 lira. İkinci el fiyatı sıfırını geçen 8 otomobil! Koronavirüs salgını nedeniyle bayilerde araç bulunmayınca çok sayıda modelde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geride bıraktı. İşte ikinci elde sıfır fiyatını geride bırakan 2020 yılına ait 8 model.. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden! İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Öyle ki; artış oranı 2018-2020 arasında yüzde 60'ı aşmış durumda. Tabi fiyatlardaki anormal artışın tek bir sebebi bulunmuyor. Döviz kuru, stok yetersizliği, koronavirüs, sıfır araç fiyatları ve opsiyon yalanı.. Gelin hep birlikte ikinci el araç fiyatlarını etkileyen nedenleri birlikte inceleyelim...



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