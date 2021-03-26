Ekonomi Bakanlıktan maille 1 Nisan uyarısı Artık her önüne gelen ev kiralayıp satamayacak
EMLAK

Emlakçılara 1 Nisan uyarısı: Yetki belgesi olmayanlar için alım satımın önü kapanacak

Bakanlıktan maille 1 Nisan uyarısı: Artık her önüne gelen ev kiralayıp satamayacak!

Türkiye genelinde kayıtlı kayıtsız 300 binden fazla emlakçıyı yakından ilgilendiren düzenlemede geri sayım başladı. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlakçılık işiyle uğraşan kişilere tanınan süre 31 Mart'ta sona eriyor. Yönetmelik kapsamında yaklaşık 26 bin emlak işletmesi yetki belgesi alırken, söz konusu tarihe kadar başvuru yapmayanlar ise 1 Nisan itibariyle emlakçılık yapamayacak. Ticaret Bakanlığı bünyesinde yetkisiz emlakçılık yapanların ihbar edilmesi için bir şikayet hattı kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Kurulu da yeni uygulama öncesi devreye girerek emlakçılara yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mail yollamaya başladı.

Kenan Biter Yeni Şafak
Emlakçılara 1 Nisan uyarısı: Yetki belgesi olmayanlar için alım satımın önü kapanacak
Emlakçılara yönelik tanınan yetki belgesi başvuru süresi 31 Mart'ta doluyor.

Emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin taşıması gereken şartlar 5 Haziran 2018'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş ve gayrimenkul alım satım ve kiralama işiyle uğraşanlara yönelik yetki belgesi şartı getirilmişti.

Emlakçılık işiyle uğraşanlar için lise mezuniyeti ve staj, ofisler için ise m2 şartı gibi çok sayıda düzenlemenin yer aldığı uygulamanın hayata geçmesi için belirlenen tarih ise son olarak 31 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı.

Emlakçıları yakından ilgilendiren düzenleme için tanınan sürede geri sayım başladı.

Yetki belgesi olmayanların emlakçılık yapmasına izin verilmeyecek.
Yetki belgesi olmayanların emlakçılık yapmasına izin verilmeyecek.

31 MART'TA SONA ERİYOR

31 Mart tarihine kadar yetki belgesi başvurusunda bulunmayan işletmeler, müktesep haklardan (5 Haziran 2018 öncesinde bu işle kayıtlı olarak uğraşanlarda mezuniyet, ofiste m2 vs gibi şartlar aranmıyor) faydalanamayacak.

  • Başvuru yapmayan vergi ve oda kayıtlı emlakçılar bu tarihten sonra staj, sigortalı olma, mesleki deneyim kursu, mesleki yeterlilik belgesi, lise mezunu olma gibi şartların tamamını yerine getirmek zorunda olacak.

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Emlak ilanlarında yeni dönem: Belgesiz giriş yapılamayacak

26 BİN BAŞVURU OLDU!

Türkiye genelinde tahmini olarak 50 bine yakın kayıtlı emlakçı bulunuyor. Bu rakamın yanı sıra emlakçılık işini kayıt dışı yapanların sayısı ise yüzbinlerle ifade ediliyor. Yetki belgesi için tanınan süre 31 Mart'ta dolacakken, yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan işletme sayısının ise 26 bin civarında olduğu kaydediliyor.

TAPUDA İŞLEM YAPAMAYACAK, İLAN GİREMEYECEK

Düzenleme kapsamında yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlara tapuda işlem yasağı gelirken, söz konusu kişilerin belgesiz olarak internet sitelerine de ilan girişi yapmasının önüne geçiliyor. İnternet portallarına sahibinden olarak gayrimenkul ilanı girilmesi halinde ise ilanı giren kişiden vekalet veya tapu isteniyor.

Yetki belgesi olmadan tapu dairelerinde işlem yapılamayacak.
Yetki belgesi olmadan tapu dairelerinde işlem yapılamayacak.

Emlakçılıkta yeni dönem: Satış ve kiralamaya dört şart geliyor
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Emlakçılıkta yeni dönem: Satış ve kiralamaya dört şart geliyor

CEZALAR 10 KATINA ÇIKABİLECEK

Yetki belgesiz kayıt dışı olarak emlakçılık yapmayı sürdürenlere yakalanmaları halinde cezai işlem uygulanacak. Ceza oranları ise, 3 bin TL'den başlayıp işlemin türüne göre 10 bin TL'ye kadar çıkacak ve ilgili bakanlık bu cezaları 10 katına kadar uygulamakla da yetkili olacak.

ÜÇ KOLDAN SIKI DENETİM

Emlakçılara yönelik 1 Nisan'da başlayacak yeni döneme ilişkin yenisafak.com'a konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Ticaret Bakanlığı bünyesinde ihbar hattının kurulduğunu belirterek, söz konusu tarih itibariyle bakanlık yetkililerinin, belediyelerin ve ilgili odaları sahaya inerek denetimlere başlayacağını ve belgesi olmayan işletmelerin artık bu işi yapamayacağını kaydetti.

Ticaret Bakanı Pekcan: Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak
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Ticaret Bakanı Pekcan: Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak
Yetki belgesi olmadan emlakçılık işi yapanlara yönelik MASAK'ın da devrede olduğuna dikkat çeken Aşa, konuyla ilgili önemli bir gelişmeyi de paylaştı.

MASAK DEVREDE: İNCELEME BAŞLATILACAK

Aşa, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'tan Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu'na 'Yetki Belgesi Olmadan Ticari Faaliyet Yürüten İşletmeler' başlıklı bir genelge geldiğini ve bu genelge ile 31 Mart sonrası belgesiz olarak emlakçılık yapanların https://ttbs.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden ihbar edilmesinin istendiğini, söz konusu kişilere yönelik ise kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında inceleme yürütülebileceğine ilişkin uyarıda bulunulduğuna dikkat çekti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetki belgesi bulunan emlakçılara da bir mail atarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi noktasında uyarıda bulundu.

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