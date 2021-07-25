Ekonomi Güney Kore ile ticaret açığını kapatma hamlesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güney Kore ile ticaret açığını kapatma hamlesi

Türkiye yıllık 4,5 milyar dolar dış ticaret açığı verdiği Güney Kore’ye ihracatını artırmak ve dış ticaret açığını azaltmak için harekete geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: ​Güney Kore ile ticaret açığını kapatma hamlesi
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi

Türkiye, Kore İthal Ürünler Fuarı’na Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) organizasyonu ile katıldı. Ege Bölgesinden Güney Kore’ye yapılan ihracat ikiye katlandı. Türkiye yıllık 4,5 milyar dolar dış ticaret açığı verdiği Güney Kore’ye ihracatını artırmak ve dış ticaret açığını azaltmak için harekete geçti. Kore İthalatçılar Birliği tarafından organize edilen ve Güney Kore’nin tek ithalat fuarı olan Kore İthal Ürünler Fuarı’nda Türkiye katılımını Ticaret Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle Ege İhracatçı Birlikleri organize etti. Pandemi nedeniyle iki yıl ertelenen organizasyonda Türkiye ilk kez yer aldı.

İHRACAT 1,1 MİLYAR DOLAR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki dış ticaretin Türkiye aleyhine bir seyir izlediğine işaret etti. Eskinazi, “2020 yılında Türkiye, Güney Kore’den 5 milyar 735 milyon dolarlık ithalat yaparken, 1 milyar 103 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kore İthal Ürünler Fuarı’nı bu tablonun daha dengeli olması adına bir fırsat olarak görüyoruz. Güney Kore, Çin, Japonya, Endonezya, Avustralya, Malezya gibi dünya devlerinin aralarında yer aldığı 15 Asya Pasifik ülkesi bir araya gelerek Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması’na imza attı. Güney Kore pazarında konumumuzu güçlendirdiğimizde RCEP ülkelerine de ihracatımızı artıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

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