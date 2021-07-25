Ekonomi İki tekerin istihdam yükü ağır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İki tekerin istihdam yükü ağır

Türk bisiklet endüstrisi, pandemide artan talep nedeniyle kapasitesinin üzerinde üretim ve istihdam sağlıyor. BİSED Başkanı Esat Emanet, “İhracattaki en büyük iş birliği adresimiz AB bölgesi ciddi bir büyüme yaşıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BİSED Başkanı Esat Emanet: ​İki tekerin istihdam yükü ağır
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Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, Türk Bisiklet Endüstrisi’nin, salgın sürecinde artan talep sebebiyle kapasitesinin üzerinde bir üretim ve istihdamı sürdürdüğünü söyledi. Emanet, ihracat anlamında sektörün en büyük iş birliği adresi olan Avrupa Birliği (AB) bölgesinde ciddi bir büyüme ve talep artışının yaşandığını belirtti.

AB’DEN CİDDİ TALEP

Emanet sektördeki gelişim hakkında “Sektörümüz doğal mecrasındaki büyüme eğiliminin yanında pandemi sürecinde artan talep sebebiyle kapasitelerinin üzerinde bir üretim ve istihdamı sürdürmektedir. İhracat anlamında en büyük iş birliği adresimiz olan AB bölgesi ciddi bir büyüme ve talep artışı yaşamaktadır” ifadesini kullandı.

ELEKTRİKLİ MODELLER REVAÇTA

Türkiye’nin bisiklet ihracatında yakaladığı başarıya dikkati çeken Emanet, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Türk Bisiklet Endüstrisi, TÜİK verilerine göre 2020 yılını elektrikli ve konvansiyonel bisikletlerde ve tüm segmentlerde 90 milyon doların üzerinde bir ihracat ile kapatmıştır. İhracatımızda 41 milyon dolar değerindeki elektrikli bisiklet payı gelişmiş teknoloji ile desteklenen çevreci ulaşım araçlarının AB’de değer kazanmaya devam ettiğine işaret etmektedir. Elbette konvansiyonel bisiklet üretim ve ihracatında yakalanan 53 milyon dolar değer son derece önemli olmakla birlikte geleceğin sektörel atılımının elektrikli bisikletlerde olduğu aşikardır.”

Esat Emanet
Esat Emanet

YERLİ ÜRETİM İYİ YOLDA

Esat Emanet, elektrikli bisiklet konusunda Türkiye’nin hem ticari hem de sosyal anlamda tam zamanında teşhis edilmiş bir potansiyele sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Yerli üretim pil ile güzel bir atmosfer yakaladık. Ayrıca geriye yerli ve milli elektrik motorumuzu geliştirmek kaldı. Elektrik motoru ve pil aslında elektrikli bisikletin neredeyse yarısından fazlası. Yazılım gibi teknik konularda ülkemizin yetişmiş beyin gücü düşünüldüğünde bizler istenirse bu işin yüzde 70’ini yerli ve milli kabiliyetlerimiz ile gerçekleştirebiliriz. Özellikle son bir yılda derneğimize Ar-Ge ve pazar detayları konusunda ulaşarak araştırma yapan firmalarımızın elektrikli bisiklet motorunun geliştirilmesi için girişimlere başladıklarını heyecan ile takip ediyoruz.”

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