Ekonomi Yerli turist yüzleri güldürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli turist yüzleri güldürdü

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde temmuzda başlayan normalleşme ve Kurban Bayramı turizmi uçurdu. Geçen yıl tatil yapamayan deniz-kum-güneş turisti kıyı bölgelere, şifa arayanlar termallere akın etti. TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, “İç pazarda, en iyi yılımız olan 2019’u aştık. Dış pazarda da 50’den fazla ülkeden misafir ağırladık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır: ​Yerli turist yüzleri güldürdü
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Rusya, Almanya ve Fransa’nın seyahat kısıtlamasını kaldırmasının yanı sıra, 1 Temmuz’da başlayan normalleşme süreci ve Kurban Bayramı tatili, Türkiye’de büyük turizm hareketi başlattı. Milyonlarca kişi kıyı bölgelerine hareket ederken, sağlık turistinin de termal ve kaplıcalara akın etmesi, otelleri doldurdu. Sektördeki son durumu değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye’nin her bölgesinde seyahat hareketliliği yaşandığını, salgın nedeniyle evde kalan, geçen yıl tatil yapamayan insanların bu yıl ya tatil bölgelerine ya da aile ziyaretlerine yöneldiğini vurguladı.

KAPADOKYA BAYRAMI DOLU GEÇİRDİ

Kıyı bölgelerinde önemli bir yoğunluğa ulaşıldığına işaret eden Çorabatır, şunları söyledi: “Yerli ve yabancı misafirlerimizle özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde doluluklar yaşandı. Çanakkale’den Mersin bölgesine kadar kıyı bölgelerimiz, beklenenin üzerinde rağbet gördü. İç bölgelerimizde Kapadokya’da da bayram süresince doluluk vardı. İç pazarda, turizmde en iyi yılımız olan 2019’un rakamlarının üzerine çıkıldı. Dış pazarda da 50’den fazla ülkeden misafir ağırladık. Turizmdeki hareketlilik, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.”

REHAVETE KAPILMAYALIM

Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterlerinden asla taviz verilmediğini, ancak sadece turizmcilerin önlem almasının yeterli olmadığını vurgulayan Çorabatır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı taviz vermeden de uyguluyoruz. Ancak salgının etkisi geçti sanılarak vatandaşlarımızda rehavet söz konusu. Eğer bu rehavet devam ederse eski günlere döneriz, biz geçen yıla dönmek istemiyoruz. Salgın için şu anda en güçlü silah aşı.”

Sururi Çorabatır
Sururi Çorabatır

OKULLARA KADAR CANLILIK SÜRER

Rusya başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika, Bulgaristan, Slovakya gibi salgın tedbirlerini yerine getiren birçok ülkeden turistin de tatil için Türkiye’yi tercih ettiğini dile getiren Sururi Çorabatır, İngiltere pazarının da en kısa sürede açılmasını beklediklerini söyledi. Turizm stratejik bir sektör olduğunu, 60 sektörü doğrudan etkilediğini ve iç turizmde daha da artış beklediklerini açıklayan Çorabatır, “Bu yoğunluğun okullar açılıncaya kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii vaka sayıları ve aşılanma oranları da önemli” değerlendirmesinde bulundu.

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