Ekonomi Kırklareli OSBde hedef 95 fabrika
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kırklareli OSB’de hedef 95 fabrika

Yatırımcıların gözdesi Kırklareli OSB’de hedef 95 fabrika ile 25 bin istihdam olarak belirlendi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin “Yeni yatırımlarla fabrika sayısı 95’e, çalışan sayısı ise birinci etapta 10 bine, ikinci etapla 15 bin ve tamamlandığında 25 bine çıkacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırklareli OSB’de hedef 95 fabrika
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi

Kırklareli OSB son zamanlarda yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yeni yatırımlarla birlikte fabrika sayısının 37’den 95’e çıkarılması hedefleniyor. 37 firmanın üretim yaptığı OSB’de kurulum için 9 firma makine montaj, 12 firma da inşaat faaliyetlerine devam ediyor. Avrupa’ya açılan Dereköy Sınır Kapısı, Karadeniz’e kıyısı bulunan İğneada Limanı ve İstanbul’a yakınlığıyla yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çeken OSB’de, parsellerini satın alan firmalar yatırım için proje çalışması yapıyor.

YATIRIMCININ GÖZDESİ

Osman Bilgin, Kırklareli OSB’nin son zamanlarda yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini söyledi. Bilgin, OSB alanının genişlemesiyle birlikte yeni yatırımcıların da bölgede yerlerini aldığını ifade etti. Bilgin, “Yeni yatırımlarla fabrika sayısı 95’e, çalışan sayısı ise birinci etapta 10 bine, ikinci etapla 15 bin ve tamamlandığında 25 bine çıkacak” dedi.

YÜZDE 10 DAHA UCUZ HİZMET

Vali Bilgin, Kırklareli OSB’nin sadece Trakya’nın değil, Türkiye’nin önemli yatırım alanlarından olduğunu dile getirdi. Bu konuda güzel bir ivme yakalandığını söyleyen Bilgin, şunları kaydetti: “Elektriğinden doğal gazına, suyundan arıtmasına ve diğer tüm hizmetlere kadar alanda yüzde 5 ile yüzde 10 arasında daha ucuz hizmet vermekteyiz. Müteşebbisler buraya gelsinler.”

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