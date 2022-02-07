Enerji verimliliği en kârlı yatırım: Tasarruf 259 milyon liraya ulaştı

En iyi yatırımın enerji verimliliğine olduğunu söyleyen MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş, devletin verdiği desteklerle enerji verimliliğinin arttığını söyledi. Karataş, “74 milyon TL’lik destekle bugüne kadar elde edilen tasarruf 259 milyon TL. Bu giderek artacaktır” dedi. Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Karataş, Türkiye’de hem binalarda hem de sanayide ciddi bir enerji verimliliği potansiyeli olduğuna dikkat çekti.

SANAYİDE FATURALAR YÜZDE 25 DÜŞÜRÜLEBİLİR

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na göre sanayide 2023 yılına kadar 10,9 milyar dolar yatırım yapıldığı takdirde 33 milyar dolarlık tasarruf sağlanacağını aktaran Karataş, yaklaşık yüzde 14 gibi bir hedef konulmasına rağmen potansiyelin yüzde 25’in üzerine çok rahat bir şekilde çıktığını söyledi. Karataş, “Minimum yüzde 20 ila 25’lik potansiyel var, sektöre göre değişebiliyor. Kağıt sektöründe yüzde 25’leri geçebiliyor, gıda sektöründe yüzde 20-25’ler civarında, seramikte yüzde 30’lara varabiliyor, demir çelikte yüzde 30 ila 35’lere çıkabiliyor. Bu ortalama herkesin mevcut doğal gaz, kömür ya da elektrik faturasını yüzde 25 azaltabileceği anlamına geliyor” dedi.

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Altuğ Karataş

74 MİLYON LİRALIK HİBE

Altuğ Karataş, 1 milyonluk bir yatırımının birinci yılında 1 milyon kazandırdığını vurguladı. Sonraki yıllarda kazancın arttığını belirten Karataş, şunları söyledi: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığ, ticari binalar için verimlilik artırıcı proje desteği veriyor. KDV hariç 5 milyon TL’ye kadar. Bugüne kadar 74 milyon liralık hibe yapıldı.” Yüzde 30 hibe verildiğini kaydeden Karataş, verilen hibenin kendisini iki yılda amorti ettiğini söyledi. Karataş ayrıca, her tesis aynı anda 5 projeye başvurabildiği bilgisini verdi.

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ENERJİ İTHALATINI %20 AZALTMAK MÜMKÜN

Türkiye’nin enerji ithalatının ortalama yıllık 50 milyar dolar olduğunu vurgulayan Karataş, “Yüzde 20’lik bir potansiyeli olduğunu düşünürsek, Türkiye’nin her yıl bunu 10 milyar dolar azaltma imkânı olur. Bakanlığın verdiği 74 milyon TL’lik destekle bugüne kadar elde edilen tasarruf 259 milyon TL. Bu giderek artış gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Üç farklı destek sunuluyor

Devletin verdiği birinci teşvikin verimlilik artırıcı proje desteği olduğunu belirten Karataş, diğer destekleri şöyle anlattı: “İkinci bir destek daha var. Gönüllü anlaşmalar. Endüstriyel tesisler, Enerji Bakanlığı ile gönüllü anlaşma yapıyorlar. 40 aylık bir anlaşma yapıyorlar. Bu sürenin sonunda yüzde 10 enerji yoğunluğunu azaltmayı taahhüt ediyorlar. Bu yüzde 10 taahhütlerinin karşılığında 1 milyon TL’ye kadar hibe alıyorlar. Bir diğer destek de 5. bölge enerji verimliliği yatırım desteği var. Yani tesisler büyükşehirlerde bile olsa yüzde 15 ve üzerinde enerji tasarrufu sağlıyorsa, vergiden düşülüyor.”

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