Ekonomi TESK Başkanından "enerji tasarrufu" çağrısı Milli bir bilinç oluşturulmalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK Başkanı'ndan "enerji tasarrufu" çağrısı: Milli bir bilinç oluşturulmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda milli bir bilinç oluşturulması gerektiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
TESK Başkanından enerji tasarrufu çağrısı: Milli bir bilinç oluşturulmalı
Foto/arşiv

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, enerjide verimlilik, ihtiyaç kadar kullanım, tasarruf ve yenilenebilir enerji kaynaklarından doğru faydalanılmasının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda milli bir bilinç oluşturulması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Hem kendi cebimizi hem ülkemizin bütçesini düşünerek, lüzumsuz yere yanan lambaları kapatmak, enerji tasarruflu ampul kullanmak, binaya ısı yalıtımı yaptırmak gibi basit ama etkili davranışlar milli görevimizdir. Bununla birlikte hem enerji kullanım bedellerinin düşmesi hem de enerji verimliliği için ülkemizin güneşli ve rüzgarlı bir coğrafi yapısına sahip olması avantaja çevrilerek, enerji politikaları da bu yönde artırılmalı."

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