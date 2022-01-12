TESK Başkanı'ndan "enerji tasarrufu" çağrısı: Milli bir bilinç oluşturulmalı

Bakan Nebati ile görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Çok samimi bir görüşme oldu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ekonomideki son gelişmeleri ve riskleri değerlendirdiklerini belirterek, 'Atılan adımların reel sektöre etkilerini tartıştık. Çok açık bir iletişim ve samimi bir görüşme oldu. Bu istişareyi de Bakan Bey ile devam ettireceğimize inanıyoruz.' dedi.



Enflasyonla ilgili görüşlerini dile getirdiklerini belirten Kaslowski, 'Enflasyonla ilgili ciddi bir mücadele verileceğine inanıyoruz. Enflasyon çok yüksek seviyelere çıktı ama önümüzdeki dönemde bu konuda da ciddi adımlar atılacağını öngörüyoruz, ümit ediyoruz.' diye konuştu.



