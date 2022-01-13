Ekonomi Binalardan her yıl 9 milyar dolar tasarruf sağlanabilir
EMLAK

Binalardan her yıl 9 milyar dolar tasarruf sağlanabilir

Dünya genelinde binaların, karbon emisyonunun yüzde 40'ından sorumlu olduğunu belirten Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Türkiye'de yıllık 50 milyar dolar civarında bir enerji ithalatımız var. Bunun 22,5 milyar doları binaların ısıtılması ve soğutulmasına gidiyor. Ülkemizdeki binaların enerji verimli hale getirilmesiyle her yıl 9 milyar dolar tasarruf sağlama potansiyelimiz var." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Binalardan her yıl 9 milyar dolar tasarruf sağlanabilir
Foto/arşiv

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alki, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı çıklamada, giderek artan kentleşme, nüfus artışı ve iklim değişikliğinin, kaynakların sorumlu tüketilmesi gerekliliğini gündeme getirdiğini söyledi.

Sürdürülebilir bir dünya için enerji verimliliği konusunda çok daha köklü ve güçlü adımların atılması gerektiğini vurgulayan Alkin, "Dünya ortalamasında, insanların evlerinde harcadığı elektrik, doğal gaz ve diğer yakıtlar, dünyadaki karbon emisyonlarının yüzde 15'ine sebep oluyor. İklim değişikliğinin baş sorumlusu olan emisyonlar 30 yılda 15 milyar ton artış gösterdi." diye konuştu.

Alkin, Türkiye'nin ülkelerin neden olduğu emisyon sıralamasında 530 milyon tonluk karbondioksit eş değeri emisyonla 16'ncı sırada bulunduğunu anımsattı.

Türkiye'deki emisyonların yüzde 24,1'inin elektrik sektöründen kaynaklandığına işaret eden Alkin, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki emisyonların diğer kaynakları ise yüzde 21,2 imalat, yüzde 15,8 ulaşım, yüzde 13,8 binalar, yüzde 11,1 atık, yüzde 9,3 tarım, kalan yüzde 4,7'lik kısmını ise denizcilik, petrol ve doğal gaz sektörlerinden oluşuyor. Enerji verimliliği ile ekonomi, yüksek enflasyon ve faiz gibi kronik sorunlar arasında bağlantı bulunuyor. Enerjiyi verimli kullanamamaktan dolayı cari açık kapatılamıyor. Cari açığımızı kapatamadığımız için döviz kurları hep sıcak kalıyor. Döviz kurları sıcak olduğu için enflasyon yüksek, enflasyon yüksek olduğu için de faizler yüksek."

Alkin, Türkiye'de kullanılan toplam enerjinin yüzde 70'nin ithal edildiğini belirterek, "Dünya genelinde binalar karbon emisyonunun yüzde 40'ından sorumlu. Türkiye'de yıllık 50 milyar dolar civarında bir enerji ithalatımız var. Bunun 22,5 milyar doları binaların ısıtılması ve soğutulmasına gidiyor. Ülkemizdeki binaların enerji verimli hale getirilmesiyle her yıl 9 milyar dolar tasarruf sağlama potansiyelimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Gemi yat ve hizmetleri sektörü beş yılda 6.4 milyar dolarlık ihracat yaptı
GÜNDEM
Gemi yat ve hizmetleri sektörü beş yılda 6.4 milyar dolarlık ihracat yaptı

İngiltere'de bazı sektörlerde personel sıkıntısı yüzünden ücretler rekor düzeyde arttı
EKONOMİ
İngiltere'de bazı sektörlerde personel sıkıntısı yüzünden ücretler rekor düzeyde arttı

Her aile için bin 611 TL: Sosyal ve Ekonomik Destek miktarına zam geldi
EKONOMİ
Her aile için bin 611 TL: Sosyal ve Ekonomik Destek miktarına zam geldi
Her aile için bin 611 TL

Her aile için bin 611 TL

Sosyal ve Ekonomik Destek miktarına zam geldi.
500 bini 5 milyon TL yapmışlar

500 bini 5 milyon TL yapmışlar

Vatandaşın kabusu olmuşlardı: 28 ilde 'Kene' operasyonu
Mecliste 18 Semra Güzel var

​HDP'li 17 vekilin birinci dereceden akrabası PKK'nın dağ kadrosunda.

​Sanayide çarklar dönüyor.

​Dünya genelinde yapılan dev araştırma ortaya çıkardı.

İstanbul ve 52 ilde kar yağışı bekleniyor.

​Kuzey Kore'de Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat.

​'Hayatındaki en mutlu an?' sorusuna göğüs kabartan yanıt...

İşte 2022 yılı için ortaya çıkan son rakamlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.