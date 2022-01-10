Ekonomi Dışa bağımlılığı azaltıyoruz Türkiye üretim ve tedarik altyapısını güçlendirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dışa bağımlılığı azaltıyoruz: Türkiye üretim ve tedarik altyapısını güçlendirdi

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ali İhsan Sılkım, küresel çaptaki enerji kriziyle beraber artan maliyetler sonrası ülkelerin enerji verimliliği alanında arka arkaya adımlar attığını söyledi. Türkiye’nin krizden en az etkilenen ülkelerden olduğunu aktaran Sılkım, “Milli enerji ve maden politikamız sayesinde dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz” diye konuştu.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Dışa bağımlılığı azaltıyoruz: Türkiye üretim ve tedarik altyapısını güçlendirdi
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Enerji piyasalarında yaşanan küresel arz krizi ve bununla beraber artan maliyetler 2021 yılına damga vururken, 2022 yılında da maliyet artışının süreceği öngörülüyor. Dünya genelinde pek çok ülke arz güvenliğini sağlamak adına çalışmalar yürütülürken, Türkiye, yıllardır enerji kaynaklarını çeşitlendirme adına yürüttüğü çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Aynı zamanda arz ve tedarik konusunda altyapısını güçlendiren Türkiye, krizden en az etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Başkanı Ali İhsan Sılkım, uygulanan milli enerji politikası ile dışa bağımlılığın her geçen gün azaldığını ifade ederken, enerji maliyetlerinin arttığı bu dönemde, ülkeler enerji verimliliği konusunda ciddi adımları uygulamaya geçirdiğini ifade etti.

Ali İhsan Sılkım
Ali İhsan Sılkım

GAZ TEDARİK SORUNUMUZ YOK

  • Türkiye’de nüfus artış hızı ve sanayileşme ile birlikte enerji tüketiminin sürekli arttığını aktaran Sılkım, şöyle konuştu: “Yaklaşık 100 bin megavata yaklaşan bir kurulu gücümüz mevcut. Hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle alanında yapılan yatırımlar ve izlenen politikalar sayesinde ciddi mesafeler kat ettik. Milli enerji ve maden politikamız sayesinde dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve sera gazı emisyonlarımızı düşürüyoruz.” Türkiye’nin bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Ali İhsan Sılkım, “Teknik altyapı noktasında güçlü bir durumdayız. Uluslararası boru hatları, yer altı doğal gaz depolama, LNG ve FSRU tesislerimiz gibi sistemi ciddi oranda besleyen kaynaklara sahibiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE MALİYET SÜBVANSE EDİLİYOR

Türkiye’de enerji maliyetlerinin önemli bir kısmının tüketiciye yansıtılmadan devlet tarafından sübvanse edildiğini aktaran Sılkım, “Dolayısı ile enerjiyi israf etme gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Enerji verimliliği ülkemiz için en temiz, en ucuz ve en yerli enerji kaynağıdır” diye konuştu. Ulaştırmadan tarıma, sanayiden hanelere kadar her alanda enerjinin verimli kullanılması gerektiğinin altını çizen Ali İhsan Sılkım, özellikle sanayi ve konutlarda yüzde 30’lar seviyesinin üzerinde verimlilik potansiyeli olduğunu söyledi.

Enerji verimliliğini uygulamada eksiğiz

  • Her yıl ocak ayının ikinci haftasının Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlandığını aktaran Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ali İhsan Sılkım, bu konuda farkındalık oluşturmak adına önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Sılkım, Türkiye Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi çalışması ile toplumun enerji verimliliği konusunda bilgi, bilinç ve davranış boyutunu ölçmeye çalıştıklarını dile getirdi. Vatandaşların verimlilik konusunda bilgili fakat uygulama noktasında eksik kaldığını aktaran Sılkım, “Enerji verimliliğinin oluşturacağı ekonomik değerleri de dikkate alarak hayatımızın her alanına sirayet eden bir iş yapış kültürü haline getirmek durumundayız” dedi.

Küçük tedbirler ile faturayı düşürün

Küçük tedbirler ile evde faturalarda büyük değişiklik yapılabilir. O değişikliklerden bazıları şunlar:

-Buzdolabının çalışma sıcaklığını mutlaka kontrol edin.

-Çamaşır makinasını tam dolu ve 40 derece yerine 30 derecede çalıştırın.

-Bulaşık makinası alırken düşük sıcaklıklı programı olan modelleri tercih edin.

-Çift cam veya ısıcam olan pencereleri kullanarak ısı kaybını yarı yarıya azaltın.

-Evden ayrılırken kombiyi kapatmak yerine daha düşük sıcaklıklarda çalıştırın.

-Peteklerin çevresini eşyalarla kapatmayacak şekilde dekore edin.

-Verimli kullanımda oda sıcaklığının 21 derece olduğunu ve 1 derecelik farkın yakıt tüketiminde yüzde 6 tasarruf sağladığını unutmayın.

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