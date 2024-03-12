Kira beyannamesi vermeyen ev sahipleri dikkat: Cezası var

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi ödemeleri başladı.
Türkiye'de kira geliri elde edenler, gelirin bir kısmını Gelir İdaresi Başkanlığı'na beyanda bulunmaları ve vergi ödemeleri gerekirken yılın ilk aylarında gerçekleşen kira gelir vergisi hesaplamaları ilk önce konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır.
1 ile 31 Mart tarihleri arasında ev sahiplerinin vergi dairelerine kira beyannamesi ödemelerini yapmalarını gerektiğini söyleyen Emlak Danışmanı Murat Cihan Maltaş, emekli ve ev kadını vatandaşların ise bu ödemelerden muaf tutulduğunu aktardı.