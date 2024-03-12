Kira beyannamesi vermeyen ev sahipleri dikkat: Cezası var

“Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Adına gayrimenkul olan ev sahiplerinin kirada olan evleri için kira beyannamelerinin 1 Mart itibariyle vergi dairelerine vermeleri gerekiyor. Mart ayı sonuna kadar vergi dairelerine veya bağlı oldukları mal müdürlüklerine kira beyannamelerini vermeleri önem arz etmektedir. Aksi takdirde ceza-i işlem ile karşılaşmaları oldukça yüksektir. Bölgemizde de vergi daireleri, ev sahiplerine tebligatlar gönderdiğini öğrendik. Bundan dolayı vatandaşlarımıza önerimiz bir an önce kira beyannamelerinin vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. Ayrıca emlak ve çevre temizlik vergilerinden, emekli olan vatandaşlarımızın sadece adına bir adet en fazla 200 metrekarelik bir daire olması durumunda kendileri muaftır. Bu kanun aynı şekilde ev kadınları içinde geçerlidir”