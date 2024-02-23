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Ekonomi

İstanbul'da kentsel dönüşümün detayları belli oldu: 700 bin TL'ye kadar hibe 100 bin TL kira yardımı

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına destek için yeni kararlar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İnsaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye destegi verilecek.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
00:29 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:59 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul'da kentsel dönüşüme destek kararları açıklandı.
İstanbul'da kentsel dönüşüme destek kararları açıklandı.

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına destek için yeni kararlar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.

Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite ise faiz uygulanmayacak.

İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.


#Resmi Gazete
#Kentseldönüşüm
#İstanbul
37 dakika önce
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