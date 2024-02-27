İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına destek için yeni kararlar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İnsaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye destegi verilecek.