|
Ekonomi

Yüzde 25'lik kira zammı sınırına ilişkin Bakan Tunç tarih verip açıkladı: Meclis karar verecek

İki yıla yakın süredir uygulanan yüzde 25'lik kira zammı sınırı Temmuz 2024’te sona eriyor. Kira zammına sınırlama getiren uygulamanın devam edip etmeyeceği merak edilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Yüzde 25'lik kira zammı sınırının akıbetine ilişkin Bakan Tunç, temmuz ayına işaret edip o günün şartlarına göre Meclis'in karar verebileceğini dile getirdi.

14:17 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 14:25 - 27/02/2024 Salı
Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçmesi amacıyla getirilen uygulama, geçen yıl bir seneliğine uzatılmıştı.


Uygulama Temmuz 2024’te sona eriyor.


Haber Global'e konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25'lik kira tavan zam oranı uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili bilgi verdi.

Bakan Tunç şunları söyledi:

"Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik."




#Kira zammı
#Yılmaz Tunç
#Konut
#Kira
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi oyuncuları ve karakterler