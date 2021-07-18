Oteller bayram satışlarını kapattı: Geceliği 20 bin euro olan villalar bile doldu

16 Temmuz günü mesai bitimiyle başlayan ve 25 Temmuz günü sona erecek Kurban Bayramı tatilinde, son yılların en büyük iç turizm hareketliliği yaşanıyor. Birçok turizm bölgesinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaşarak 15-20 gün öncesinden satışlarını kapattı. Buna rağmen günde onlarca talep almaya devam ettiklerini açıklayan turizmciler, bunlara üzülerek olumsuz yanıt vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

10 MİLYON KİŞİ, 10 MİLYAR TL

Kurban Bayramı'nda akraba, eş, dost ziyaretleriyle birlikte 10 milyon kişi civarında bir seyahat hareketliliği öngördüklerini açıklayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramda 10 milyar TL'lik de bir ekonomi beklendiğini kaydetti. Temmuz- ağustos aylarının turizmcilerin altın ayları olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, üstüne bayramla ve bir de pandemiyle insanların uzun süredir evlerinden çıkamamaları nedeniyle oluşan seyahat özlemi de birleşince çok yoğun bir hareketlilik oluştuğunu dile getirdi. Bağlıkaya, "Şu an yazlık bir bölgedeyim ve bir yerden bir yere 1 saatte gidilemiyor, her yer kilit. Temmuz, ağustosu böyle geçiririz. Tabii maske, mesafe gibi kurallara dikkat ederiz ki eylülde tekrar kapanmayalım. İnşallah vatandaşlarımız dikkat eder" dedi.

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İHA

YURT DIŞI VE YURT İÇİNDEN YÜKSEK TALEP

Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) Başkanı Abdullah Keleş, Rusya'nın açılması ve diğer ülkelerden de gelen yoğun taleplerle yurt dışından ciddi düzeyde bir hareketlilik oluştuğunu belirterek, Kurban Bayramı tatil sürecinde de yurt içinden çok yoğun talep alındığını kaydetti. Bayram dönemi için Kundu bölgesindeki otellerde ciddi düzeyde doluluğa ulaştığını belirten Keleş, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen taleplerin sevindirici olduğu ve bu yıl sezonun kasım ayına kadar uzamasını beklediklerini söyledi.

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İLÇE NÜFUSU 5-6 KATINA ÇIKTI

Bayramın en çok rağbet gördüğü bölgelerden biri olan turizm cenneti Kaş'ta, butik oteller ve villaların yüzde 100 doluluğa ulaştığı açıklandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "İlçemizde bu kış döneminden bu yana artan bir rezervasyon talebi vardı ve şu an itibarıyla Kaş'ta hemen hemen yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bayram sürecinde de yüzde 100 doluluk görünüyor. Kaş olarak iyi bayram geçireceğiz. Tabii çevre iller ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçilerle transit geçiş yapanlar da deniz ve plajlarımızdan istifade etmek istiyor. İlçemizin nüfusu 61 bin ve şu an itibarıyla ve bayram sürecindeki hizmet verdiğimiz nüfus 300 bine yakın olacak. 5-6 katına çıkıyor" dedi.

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DÜNYACA ÜNLÜ PLAJLAR

Bayramdaki yoğun talebe karşın ilçeye gelen hiç kimseyi mağdur etmeden, güzel vakit geçirmelerini sağlayabilecekleri şekilde hizmete hazır olduklarını da anlatan Ulutaş, "İlçemiz tabiat harikası ve butik turizm konsepti olması nedeniyle ciddi bir tercih sebebi. Antalya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tek yer olan Xanthos ilçemizde. Patara Antik Kenti ve dünyaca ünlü plajlarımız Kaputaş, Patara, İnceboğaz, Akçagerme gibi dünyaca ünlü plajlarımız çok yoğun ilgi görüyor. Kaş olarak bayramda misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" diye konuştu.

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SATIŞLAR 20 GÜN ÖNCE KAPANDI

Turizmde temmuz ayına çok hızlı giriş yaptıkları ve özellikle aile odalarının çok kısa sürede kapandığını belirten Konyaaltı'ndaki bir otelin genel müdürü Mehmet Şahin, "Şu an ağustos sonuna kadar ilk başta aile odası yok, bayram satışlarını kapatalı ise yaklaşık 20 gün oldu. Ama hala çok yoğun rezervasyon talebi geliyor. Bu bayramda çocuklu aile sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 'Bölgede bildiğiniz yer var mı, villa, butik otel, özel havuzlu oda var mı' tipi sorularla çok karşılaşıyoruz. Hala ciddi talep var ama maalesef otel olarak 20 gündür karşılayamıyoruz. Konyaaltı bölgesindeki diğer otellerde genelde aynı durumda" dedi.

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EN ÇOK SEYAHAT EDİLECEK BAYRAM

Bayram sürecinde hem yurt içi hem de yurt dışında yaşayan Türklerden ciddi talep alındığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Ruslarda günlük artış devam ediyor. Tek olumsuz şey, İngiltere Türkiye'yi henüz kırmızı listeden çıkarmadı. Genel anlamda güvenli turizm sertifikası ile aldığımız önlemlerden taviz vermeden hizmet veriyoruz ve bayramda Ege ve Akdeniz bölgelerine yoğun talep var. Ama Kapadokya, Pamukkale, Güneydoğu, Karadeniz gibi tarihi ve kültürel alanlara da yüksek talep var ve son yılların en çok seyahat edilen Kurban Bayramı olacak. Akdeniz ve Ege'de artık rezervasyonsuz gidenlerin de yer bulması çok zor. Bayram için çok arayan oluyor ama talepleri karşılayamıyoruz" diye konuştu.

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20 BİN EURO'LUK VİLLALAR BİLE DOLDU

Lüks tatil merkezi Belek bölgesinde ise otellerin şu an yüzde 80'in üzerinde dolu olduğunu açıklayan bir başka oteline genel müdürü Ali Kızıldağ da doluluğun sosyal mesafe ve pandemi kurallarına aykırı olacağından dolayı hem kovid önlemleri hem de verilecek hizmet kalitesi açısından belirli düzeyde odaları boş bıraktıklarını kaydetti. Bu Kurban Bayramı'nda geçen yıllara göre çok daha yoğun talep aldıklarını belirten Kızıldağ, otel olarak 2 bin eurodan başlayıp 20 bin euroya kadar gecelik fiyatı olan villaların bile bayram döneminde tamamen dolduğunu dile getirdi.

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ÇADIR BİLE KURACAK YER YOK

Butik turizm merkezleri Çıralı, Olimpos ve Adrasan bölgesinde de bütün tesislerin bayram dönemi için yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıklayan ağaç evler işletmecisi Kadir Kaya, "Bölgede bayram boyunca dolu geçecek. Rezervasyonu olmayanlar gelmesin, çünkü ne araba koyacak ne de çadır bile kurabilecekleri yer yok. O yüzden ciddi mağduriyet yaşayabilirler. Pandemiden dolayı bu tür tesislere çok yoğun talep var ama bu durumda doğayı da korumamız gerekiyor. Özellikle misafirlerimizden arabalarından yol kenarlarına çöp ve sigara izmariti atmamalarını istiyoruz" dedi.

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GÜNDE ONLARCA TALEP GERİ ÇEVRİLİYOR

Yer bulamadığı için gelemeyenlerin de bayramdan sonraki süreçlerde rezervasyon yaptırarak gelmelerini tavsiye eden Kadir Kaya, "Bölgede 70-80 bin yatak kapasitesi var ve tamamı dolu. Bu yıl kapasitenin çok üzerinde bir yüklenmeyle karşılaştık. Her gün sadece beni kişisel olarak 'yer bulamadım' diye 10 kişi arıyor ve geri çeviriyorum, bizim resepsiyondaki arkadaşlar günde 50 kişiyi aynı şekilde geri çeviriyor. Birçok hatırlı isme bile arattıranlar oluyor ama bu talepleri karşılayamıyoruz" diye konuştu.

SON YÜZYILIN EN ÇOK ÖZLEM DUYULAN BAYRAMI

Bayram süreci için artık otellerin dolduğu ve gelen taleplere de üzülerek olumsuz cevap vermek zorunda kaldıklarını açıklayan bir otelin işletme müdürü İsmail Çağlar da, "Fakat gelecek misafirlerimize dolu dolu eğlence programları, yiyecek- içecek sunumlarıyla unutulmaz bir bayram tatili geçireceğiz. Pandemi sebebiyle insanların doğaya, bahçeye, denize, güneşe inanılmaz ölçüde, son yüzyılda en çok özlem duydukları bir süreci yaşıyoruz. Bu sebeple de bu bayram inanılmaz bir taleple karşı karşıya kaldık. Artık satışlarımızı kapattık ve bu bayram bereketiyle geliyor" ifadelerini kullandı.

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DHA

TEKNE TURLARI DA DOLU

9 günlük bayram tatili için tekne turları da birçok bölgede tamamen doldu. Maldivler'e benzetilen Adrasan açıklarındaki Suluada tekne turları, bayram tatili boyunca günler öncesinden yüzde 100 doluluğa ulaştı. 120'si Adrasan'da, Çıralı ve Olimpos'la birlikte bölgede toplam 150 tur teknesi olduğunu belirten tur teknesi sahibi Kudret Acar, "Adrasan'daki teknelerin 80'i Suluada, 40'ı ise Ceneviz, Akseki, Sazak ve Akvaryum gibi koy turları yapıyor. Dokuz günlük bayram tatili için tüm tekneler de rezervasyonlar günler öncesinden doldu. Turlara katılmak için çok yoğun talep devam ediyor ama maalesef tüm tekneler doldu. Akşamları yaklaşık 20 teknenin gün batımı, mehtap turu yapıyor ve rezervasyonları durdurduk. Adrasan'ın 4 bine yakın nüfusu var ve bayramda 30 bini aşması bekleniyor" dedi.

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FOTOĞRAF 6 Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris ve Datça’ya gelmek için yola çıkan vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Bu iki ilçeye gidiş güzergahındaki Marmaris-Muğla karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında ekipler denetimlerini sürdürürken, burada 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve polis ekipleri evrak, sicil taraması yaptı. Jandarma 'Çimen' adlı narkotik köpeği ile araçlarda uyuşturucu aradı. Normal günlerde 11-13 bin arasında aracın geçiş yaptığı kontrol noktasında bayram nedeniyle cuma 19.00 ile pazar 11.00 saatleri arasında, 36 saatte 75 bin aracın geçtiği belirtildi. Çoğunluğu İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara ile Karadeniz illerinden gelenlerin geçiş yaptığı kontrol noktasında bayram boyunca sıkı denetimler yapılacağı ifade edildi. Bu arada Marmaris ilçe merkezindeki Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde yoğun araç trafiği görüldü. Zaman zaman trafik tıkanırken uzun beklemeler yaşandı. Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik güzergahı araçlar 20 dakikada gidebildi. Marmaris ve Datça'ya tatilci akını: 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris ve Datça'ya Kurban tatilini geçirmek için gelen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Normal günlerde günlük 11 ile 13 bin arası araç girişinin olduğu Marmaris'e 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 4 Özellikle bölge iller başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından kente gelenlerin gözde mekanı olan iki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü yoğun ilgi gördü. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü’nde tatilciler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanarak hem suyun hem de tatilin keyfini çıkardı. İzmit’te yaşadığını aktaran vatandaşlardan Ali Erkal, “Bayram tatili nedeni ile memleketimize geldik. Memleketimize gelmişken güzelliklerinden faydalanmak için Hazar Gölü’nü de ziyaret ettik. Her sene geliyoruz. Memleketimizde keşfedilmeyen o kadar çok yer ve güzellikleri var ki Hazar Gölü de bunlardan bir tanesi. Biz de bu güzellikten faydalanmak için tatilimizi fırsat bildik. Bayramda yoğun olacağını bildiğimiz için önceden rezervasyon yapmıştık. Gelen bütün misafirlerimize elimizden geldiğince gurbetçilerimize memleketimizin güzelliklerini anlatmaya çalışıyoruz” dedi. Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Hazar Gölü'ne akın Elazığ'da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Ege ve Akdeniz plajlarını aratmayan, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'ne akın etti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Feribotların peş peşe geldiği Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinden Bozcaada’da bayram tatilini geçirmek isteyenler neredeyse adım atacak yer bırakmadı. Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu. Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu. Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu. Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu. Bozcaada tıklım tıklım Türkiye'nin önemli yaz turizm merkezlerinden olan Bozcaada'da bayram tatilinin ikinci günü adım atacak yer kalmadı. Yoğunluktan mutlu olan esnaf, bazı vatandaşların salgın tedbirlerine uymamasından ise rahatsız. BiP'te paylaş

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