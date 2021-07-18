Koronavirüs Önce tedbir sonra bayram
TÜRKİYE

Önce tedbir sonra bayram

Türkiye, dokuz günlük bayram tatilinde yakınlarını ve büyüklerini ziyaret etmek için yollara düştü. Delta varyantının hızlı bulaşıcılığı ve bazı bölgelerde aşılama oranının düşük kaldığına dikkat çeken uzmanlar, “tedbiri elden bırakmayalım” diyor. Bayramda vakaların kontrolden çıkması eylülde yüz yüze eğitimi de riske atabilir.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Önce tedbir sonra bayram
Uzmanlar, vaka yükselişinin Kurban Bayramı’nda daha da artmaması için uyardı.

Koronavirüs vakalarının tekrar 7 bine dayandığı son günlerde vatandaşlardan kimi memleketine kimi tatil beldelerine akın etti. Uzmanlar, kalabalıklara karşı önemli uyarılarda bulundu. Bulaşıcılığı yüksek olan Delta varyantı tehlikesine karşı, yakın temastan uzak durulması gerektiği ve maskeyi çıkarmak için çok erken olduğu söyleniyor. Tüm bunlarla birlikle aşı olmayanların tatile çıkmadan mutlaka aşılarını yaptırmalarının altı çiziliyor. ‘Salgın ile geçen son bayram olsun’ dileğinde bulunan uzmanlar, şu tavsiyelerde bulunuyor:

YAKIN TEMASA DİKKAT

Kemalettin Aydın
Kemalettin Aydın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, bayramda özellikle yakın temastan uzak durulması gerektiğini belirtti. Prof. Aydın, şöyle konuştu: “Tehlike azalmamakla beraber şiddeti aynı düzeyde durmaktadır. Bu nedenle bayramda aşısız insanların mutlaka aşı yaptırması gerekiyor. Diğer insanların da maske, mesafe ve hijyene uyması zorunluluk halindedir. Çünkü Delta varyantı hakimiyeti her gün artmaktadır. Delta varyantının kontrol edilmemesi durumunda yeni bir dalga ile karşılaşmamız söz konusu olabilir. Bayramda özellikle yakın temastan uzak durmamız lazım. Yoksa güz dönemini kaybederiz.”

TOKALAŞMAMALIYIZ

Vefik Arıca
Vefik Arıca

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca da “Delta varyantının, diğer varyantlardan daha hızlı bulaştığını biliyoruz. Bu nedenle yola çıkacak olanlar kişilerin daha sık mola vermeleri gerekiyor. 5-6 saat yerine 2-3 saatte mola vermelerini tavsiye ederim. Ara ara araç havalandırılmalı. Yaz ayının avantajını kullanırsak eğer daha iyi olur. Açık alanlarda oturmalıyız. Kapalı alanları tercih etmemeliyiz. Maske, mesafe, hijyene devam etmeliyiz. Eğer aşımızı olmamış isek yolda bile giderken il veya ilçe hastanelerinde aşımızı yaptırabiliriz. Bayram boyunca da gece 24.00’e kadar da aşı olabiliriz.” Prof. Arıca, “Bayramlaşmaya uzaktan devam etmeliyiz. Tokalaşmamalıyız. Kurallara uymalıyız. Bayramda pandemi bitmedi. Bu bayramda da koronavirüs var. Bu kurallara dikkat edersek pandemili son bayram olacaktır.” diye konuştu.

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