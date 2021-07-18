Kurban etinden nefis tarifler

Yarın, mübarek kurban bayramının arefesidir. Rabbimiz Hac Suresi 34. Ayette “Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir tanrıdır. Şu halde yalnız O’na teslimiyet gösterin. Sen de Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!” buyurmaktadır. Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösterenler, bu bayram da güçleri yeterse kurban kesecek, bağışlayacak, paylaşacak, yetmezse de diğer ibadetlerle bu mübarek günleri ihya edecekler. Hep birlikte dayanışmayı, bölüşmeyi, sevgiyi ve iyiliği kalpten kalbe yayacak, yemeğin hem bir gıda, hem de kurban oluşundaki iki defa rızık olma haliyle faydalardan fayda sağlayacağız.

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SEVDİKLERİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ

Yemek, iyi niyet ve sevgiyle pişirildiğinde mutlaka yiyene şifa olur. Bu, her şeyin bir enerji alanı olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığı bir çağda çok ta şaşırılacak bir şey değil. Kurbanı diğer yiyeceklerden farklı kılan, onun mutlak yaratıcıya duyulan büyük sevgi ve teslimiyetle kesilmiş olmasıdır. Bu sebeple kurban eti şifadır.

Yarından sonra, Allah için kestiğimiz hayvan etlerini yakınlarımız ve ihtiyacı olanlarla bölüşeceğiz. Evlerimize kurban etleri girecek. Yine, geçen bayramda olduğu gibi salgının tam olarak sona ermediğini hatırlayalım ve mesafe kurallarına uymaya gayret edelim. Kesilen hayvan etlerini mutlaka en az yirmi dört saat dinlendirelim. Eğer bunun için zamanımız yoksa, sirke, yoğurt, kekik, biber, soğan suyu gibi lezzet verici yumuşatıcılarla birkaç saat buzdolabında bekletmek yumuşamasına sebep olacaktır. Yumuşayan etin sindirimi daha kolay olacak ve bizi rahatsız etmeyecek. Ayrıca etleri, Rasulullah (s.a.v.)’ın uygun gördüğü gibi, kendi yağıyla pişirmeye gayret edelim, sofralarımızı mutlaka yeşilliklerle süsleyelim. Bugün kurban bayramına hazırlık olması niyetiyle yine Anadolu’nun zengin mutfağından birkaç et yemeği tarifi vermek istiyorum. Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dilerim. gelecek bayramınız mübarek olsun inşallah.

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Gah Yahnisi (Erzincan)

1 kuzu kol

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir su bardağı kurutulmuş elma

İki kuru soğan

Bir su bardağı kuru fasulye

YAPILIŞI

Elma kurularını iki su bardağı suyla bir gece önceden ıslatalım ve ıslattığımız su ile birlikte haşlayalım. Yine bir gece önceden fasulyeyi Islatalım ve haşlayalım. Kuşbaşından biraz büyük parçalar halinde doğradığımız kuzu etini iyice kavuralım. Soğanı kuş gözü doğrayalım ve ete ilave edelim, kavuralım. Üzerine iki su bardağı su koyup 40 dakika kadar pişirelim. Fasulyeyi ilave edelim, 20 dakika pişirelim. Elma kurularını ilave edelim. 10 dakika daha pişirelim. Afiyet olsun.

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MALZEMELER

Yarım kg kuşbaşı et

2 adet kuru soğan

250 g ceviz

8 dilim ekmek

2 yemek kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

2 su bardağı su

YAPILIŞI

Eti bir tencereye koyalım, kendi yağında suyunu bırakıp tekrar çekmesini bekleyerek kavuralım. Soğanı kuşgözü doğrayalım, sarımsakları birkaç parçaya bölelim. Tereyağını tencerede eritelim ve soğanları kavuralım. 2 su bardağı sıcak suyu ilave edelim. Biraz sulu kalmasına dikkat ederek pişirelim. Bayat ekmekleri kuşbaşı doğrayalım. Üzerlerine et yemeğinin suyunu gezdirelim. İri parçalar halindeki cevizleri ekmeklerin üzerine serpelim. En üste de etleri yerleştirip sıcak servis yapalım. Afiyet olsun.

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