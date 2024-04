Planlı üretim için ilk adım

Tarımda yeni bir döneme hazırlanan Türkiye'de, planlı üretime geçiş için ilk adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 945 su havzasına ayrı ayrı üretim modeli oluşturuldu. Her havzanın su yeterliliğine göre belirlenen ürünler eylül ayında çiftçiler ile paylaşılacak. 81 ildeki üretici ürettiği ürünleri satarken veya pazarlarken sorun yaşamayacak. Şu an 21 ürün destekleme kapsamına alınmış durumda. Diğer ürünler için de değerlendirme çalışmaları yürütülüyor. Her ürün ülke ihtiyacı ve ihracat ihtiyacına göre üretilecek. Böylece bir ürünün bir yıl pahalı bir yıl ucuz olmasının da önüne geçilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin eğitim süreci de tamamlandı.