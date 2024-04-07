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Ekonomi

Planlı üretim için ilk adım

Tarımda planlı üretim ile yeni bir döneme hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı, havza bazlı destekleme modeli ile Türkiye’nin 945 havzasında en uygun yetişen ürünleri belirledi. Buna göre; 21 ürün destekleme kapsamına alınırken, diğer ürünlerin de havza bazlı destekleme modeli kapsamında değerlendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 7/04/2024 Pazar
Güncelleme: 01:25 - 7/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tarımda yeni bir döneme hazırlanan Türkiye'de, planlı üretime geçiş için ilk adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 945 su havzasına ayrı ayrı üretim modeli oluşturuldu. Her havzanın su yeterliliğine göre belirlenen ürünler eylül ayında çiftçiler ile paylaşılacak. 81 ildeki üretici ürettiği ürünleri satarken veya pazarlarken sorun yaşamayacak. Şu an 21 ürün destekleme kapsamına alınmış durumda. Diğer ürünler için de değerlendirme çalışmaları yürütülüyor. Her ürün ülke ihtiyacı ve ihracat ihtiyacına göre üretilecek. Böylece bir ürünün bir yıl pahalı bir yıl ucuz olmasının da önüne geçilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin eğitim süreci de tamamlandı.

SAHA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Ekilip biçilecek ürünlerin belirlenmesi için saha çalışmaları başladı. Yılbaşından bu yana eğitimini tamamlayan bakanlık ekipleri sahaya inerek il ve ilçelerdeki bakanlık ekiplerine eğitimlerini aktarmaya devam ediyor. Ayrıca her il, ilçe ve beldede tarım komisyonları da kurulacak. Komisyonlar içerisinde çiftçiler, ziraat odaları ve akademisyenler olacak. Bu komisyonlar her tarla için ayrı ayrı üretim planlaması çıkaracak ve çiftçiye ne ekeceğini gösterecek.

YAZILIM SÜRECİ TAMAM

Planlı üretim için sanal ortamdaki hazırlıklar ise Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve e-Devlet üzerinden yapıldı. Planlı üretim mevzuatına uygun yazılım uyarlamaları tamamlanarak yayına hazır hale getirildi.

Çiftçiyi kurtaracak uygulamalar hazırlanıyor

Bitkisel üretim, hayvansal üretim, gıda kontrol ve arz güvenliği kapsamında üretici kayıt defteri, ihracat bilgi sistemi, üretici örgütlerinin derecelendirilmesi, tütün, alkol bilgi sistemi gibi yeni kritik uygulamalar da 2024 yılı sonuna kadar devreye alınacak.



#Tarım
#üretim
#Ekonomi
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