Ankara-Eskişehir YHT hattını 2023 yılında 641 bin yolcu kullandı

Türkiye'nin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla bağladıklarını vurgulayan Uraloğlu, "22 yıl içerisinde demir yollarına yaptıkları yatırım tutarının 57 milyar doları buldu. Özellikle hızlı tren altyapımız ile Türkiye dünyanın en iyi demir yolu altyapılarından birine sahip oldu. 13 Mart 2009'da Eskişehir-Ankara hattı ile ülkemizde ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir oldu. Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve elbette son olarak geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas-Ankara güzergahlarında devam ediyor. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 35'ine doğrudan, yüzde 54'üne bağlantılı olarak ulaşıyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Eskişehir hattının ilk hizmete giren YHT hattı olması nedeniyle Türkiye'nin 'göz bebeği' olduğunu vurgulayarak, "Hızlı tren hatlarımız doğrudan ulaştığı şehirlere rahat, konforlu ve çok hızlı ulaşım imkanı sunuyor. YHT'ler ile otobüs bağlantısıyla; Bursa, Antalya, Manavgat, Alanya, Adana ve Mersin'e kombine taşımacılık yapılıyor. Hizmete alındığında Ankara Eskişehir arası kara yolu ile yaklaşık 4 saat sürüyordu. Bu seyahat süresini 1 saat 25 dakikaya düşürdük. Halen Ankara-Eskişehir arasında 2+2 olmak üzere günde karşılıklı 4 sefer yapıyoruz. Aynı zamanda Ankara İstanbul YHT'lerde bu hatta hizmet veriyor. Ankara-Eskişehir hattında açılışından bu yana 05 Nisan 2024 tarihine kadar tam tamına 20 milyon 419 bin 448 yolcu taşındı. Sadece geçen yıl taşınan yolcu sayısı 641 bin 657'e ulaştı. 2023 yılında her Ankara-Eskişehir yüksek hızlı treni ortalama bin 758 yolcu taşıdı. 2024 yılında ise 5 Nisan'a kadar toplam yolcu sayısı 78 bin 575'e ulaştı ve her Ankara-Eskişehir yüksek hızlı treni ortalama bin 455 yolcu taşıdı. Bu rakamlar bile vatandaşlarımızın konforu için ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın kanıtıdır" diye konuştu.