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Ekonomi

Togg'dan satışları uçuracak yeni kampanya: Sıfır faiz avantajlı kredi imkanı

Türkiye’nin yerli otomobil girişimi olan Togg, Nisan ayına özel olarak 800 bin lira krediyi yüzde sıfır faiz oranıyla kullandırma imkanı sağlıyor.

15:44 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:05 - 6/04/2024 Cumartesi
Diğer
Togg
Togg

Doğuştan elektrikli Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yüzde 0 faiz avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.


Büyük ilgi toplayan Togg T10X'i almak isteyenler 800 bin lirayı 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla kullanabiliyor.


Aylık 66 bin 666 liraya denk gelen ödemeyle Togg T10X araçlar kurasız ve hızlı teslimat şekliyle satışa sunuldu.



Fiyatlar ne kadar?


Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 432 bin 600 lira, T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 673 bin lira, T10X V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 823 bin liradan satışa sunuluyor.




#Togg
#kredi
#otomobil
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