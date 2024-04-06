Togg'dan satışları uçuracak yeni kampanya: Sıfır faiz avantajlı kredi imkanı

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 432 bin 600 lira, T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 673 bin lira, T10X V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 823 bin liradan satışa sunuluyor.