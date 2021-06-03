Ekonomi Rusya Varlık Fonundan sürpriz dolar kararı Elden çıkarıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Varlık Fonu'ndan sürpriz dolar kararı: Elden çıkarıyor

Rusya Ulusal Varlık Fonu kapsamındaki dolar bazlı varlıklara yönelik dikkat çeken bir karar alındı. Toplam büyüklüğü 120 milyar doları bulan dolar bazlı tüm varlıkların elden çıkarılacağı açıklanırken bunun yerine euro, altın ve yuan bazlı yatırımların artırılması planlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Rusya Varlık Fonundaki dolar bazlı varlıkları elden çıkarıyor
Foto/arşiv

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Siluanov, dolar bazlı varlıklar yerine altın, euro ve yuan bazlı varlıklara geçeceklerini vurguladı.

Rusya Merkez Bankası gibi, Rusya UVF'nin dolar bazlı varlıklara yaptığı yatırımları azaltma kararı aldıklarını vurgulayan Siluanov, halen UVF varlıklarının yüzde 35 kadarının dolar bazlı olduğunu belirterek, "Dolar varlıklarından tamamen çekilmeye karar verdik; bunun yerine euro, altın ve yuan bazlı yatırımlarını artıracağız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, bu haftanın başlarında yaptığı bir açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Haziran'daki zirve öncesinde Kremlin'den, Washington'a "bir dizi tatsız sinyal" gideceği uyarısı yapmıştı.

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