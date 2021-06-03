Ekonomi Rekabet Kurumu harekete geçti 13 ünlü firmaya soruşturma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurumu harekete geçti: 13 ünlü firmaya soruşturma

Rekabet Kurulunca, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren 13 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Rekabet Kurumu harekete geçti: 13 ünlü firmaya soruşturma
Hızlı tüketim malları sektöründeki 13 şirket hakkında rekabet soruşturması açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun 7 Mayıs, 21 Mayıs ve 28 Mayıs tarihli kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda, soruşturmanın tarafı olmayan çeşitli üretici/tedarikçi niteliğindeki teşebbüslerce alt pazarda yer alan önde gelen perakende süpermarket zincirleri arasında geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin dolaylı yoldan değişimine aracılık edildiği, söz konusu süpermarket zincirlerinin fiyatlarının, fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı veya söz konusu perakendecilerin yeniden satış fiyatlarının belirlenmesine dönük davranışlarda bulunulduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşması üzerine resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu, Doğanay Gıda, Düzey Tüketim Malları Sanayi, Eti Gıda, Frito Lay, Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı, Haribo Şekerleme, Horizon Hızlı Tüketim, Kent Gıda, Pasifik Tüketim Ürünleri, Pepsi Cola Servis ve Dağıtım, Red Bull Gıda ve Şölen Çikolata hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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