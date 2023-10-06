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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısına yerel zincir marketlerden destek: Aralık sonuna kadar sabitliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, "Cumhuriyet'in 100. yılında büyük bir indirim kampanyası" çağrısına Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan destek geldi. Zincir marketler, bazı ürünlerde fiyatları aralık ayı sonuna kadar sabitleme kararı aldı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, "Her gün yüzlerce farklı ürün grubunda yaptığımız indirim kampanyalarına devam edeceğiz" dedi.

16:18 . 6/10/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın
"100. yılda büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz"
şeklindeki sözüne ve bu yöndeki çağrısına Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan açıklama geldi.

"Devletimizin yanındayız"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı yazılı açıklamada,
"Türkiye’deki 81 ildeki yerel zincirler olarak, biz devletimizin, vatandaşımızın her daim yanındayız. Yerel zincirler her gün yüzlerce farklı üründe dün olduğu gibi bugün ve yarın da indirimli satışa devam edecek. Şu an yürüttüğümüz indirim kampanyaları haricinde dayanıklı tüketim grubu, temizlik ürünleri, mutfak araç gereçlerinde aralık ayı sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık"
ifadelerini kullandı.



"Zincirin tüm halkaları elini taşın altına koymalı"

Ömer Düzgün, TPF çatısı altında bir araya gelen yerel işletmecilerin büyük bir rekabet ortamında faaliyet gösterdiklerini ve her yıl istihdam ile diğer alanlarda katma değer sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"En küçük mağazamızda bile minimum 5 binden fazla ürünü vatandaşlarımıza sunuyoruz. Her üründen bir değil, birçok markanın üretimini mağazalarımızda bulabilmek mümkün. Sebze-meyvenin birkaç çeşidi, süt ve süt ürünlerinin, bakliyatın ve diğer 5 binin üzerinde ürünün vatandaşlarımız tarafından fiyat ve marka karşılaştırmalı bir şekilde alınabilmesine olanak sağlıyoruz. Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulaması yapılmıyor. Üründe kalite erozyonu yok"

TPF Başkanı Düzgün, marketlerin zincirin son halkası olduğuna işaret ederek, vatandaşların fiyatları market raflarında gördüğünü ancak kendilerinin zincirin son halkası olduğunu vurguladı.


Düzgün,
"Tüketici fiyatını bizde görüp, bizim zamlı sattığımızı sanıyor. Bu yanlış algı, işlerimizi olumsuz etkiliyor. Ürünlerin fiyatları sadece raf fiyatıyla değil, üretici, tedarikçi, lojistik, genel giderler gibi birçok faktörü içeren bir şekilde değerlendirilmelidir. Enflasyonun düşüşüne katkı sağlamak için bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması gerekiyor"
değerlendirmesinde bulundu.

Yerel zincirlerden üreticilere çağrı: Zamlı ürün göndermeyin

Ömer Düzgün, Türkiye'nin 81 ilindeki yerel zincirlerin üreticilerden yıl başına kadar tek ricası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere zamlı ürün ve liste göndermeyin. Zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Ancak tek yürek hareket edersek bu sürecin üstesinden gelebilir, enflasyonun düşüşüne katkı sunabiliriz. Tabii ki enflasyonun düşüşü sadece market raflarındaki fiyatlara bağlı değil. Gıda dışı tüm perakende sektörlerinin de buna katkı sunması gerekiyor. Yerel zincirler olarak biz üzerimize düşeni yapmaya, vatandaşlarımızın bütçesini destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz"


#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
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#Market indirim
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