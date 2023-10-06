Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısına yerel zincir marketlerden destek: Aralık sonuna kadar sabitliyoruz

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"Devletimizin yanındayız"
"Zincirin tüm halkaları elini taşın altına koymalı"
Ömer Düzgün, TPF çatısı altında bir araya gelen yerel işletmecilerin büyük bir rekabet ortamında faaliyet gösterdiklerini ve her yıl istihdam ile diğer alanlarda katma değer sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
TPF Başkanı Düzgün, marketlerin zincirin son halkası olduğuna işaret ederek, vatandaşların fiyatları market raflarında gördüğünü ancak kendilerinin zincirin son halkası olduğunu vurguladı.
Yerel zincirlerden üreticilere çağrı: Zamlı ürün göndermeyin
Ömer Düzgün, Türkiye'nin 81 ilindeki yerel zincirlerin üreticilerden yıl başına kadar tek ricası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: