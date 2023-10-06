Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Türkiye 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım çekti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu
Dağlıoğlu, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Özellikle 2003'ten sonra Türkiye'deki yatırımlara dikkati çeken Dağlıoğlu, ofisin, Türkiye'ye doğrudan gelen yatırımların artması için çalıştığını dile getirdi.
Dağlıoğlu, Türkiye'nin imajını yatırım yapılabilir seviyesine yükseltmek için faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, uluslararası şirketlere Türkiye'de ücretsiz danışmanlık hizmeti verip süreçleri anlattıklarını söyledi.
Uluslararası doğrudan yatırımların uzun vadeli kararlar olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
- "2003 yılı uluslararası yatırımlar için kritik bir yıl. Siyasi istikrar buna bir zemin sağlıyor. 2003'ten önce Türkiye dünyadaki yatırımların ortalama binde 2'sini alan bir ülke. 2003'ten sonraki dönemde, bazı yıllar yüzde 1,4'e kadar çıkmış, bazı yıllar yüzde 1'in altına inmiş ama dünyadan ortalama kabaca yüzde 1'lik yatırım payını çekiyoruz. Türkiye, 2003'ten bu yana ise 250 milyar doların üzerinde yatırım çektik. Bu yatırımların yüzde 68'ine Avrupa, yüzde 8 civarına Amerika, yüzde 7'sine Körfez ülkeleri ve yüzde 14'üne diğer Asya ülkeleri kaynaklık etti"
Dağlıoğlu, yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında finansın ciddi bir ağırlığının olduğunu belirterek, bu sektörü imalatın takip ettiğini anlattı. Dağlıoğlu, imalat sektörü içinde ise gıda, kimyasallar ve ilacın dikkati çektiğini dile getirdi.
Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için doğrudan yatırımların önemli olduğunu ve bunu dikkate alarak çalıştıklarını belirten Dağlıoğlu, "Ülkemizin önemli gündemi cari açıkla mücadele edilmesi, istihdam oluşturulması, teknolojik dönüşümü sağlamak. Biz ülkemizin ekonomik faaliyetlerini daha ileri bir seviyeye çekecek yatırımları kovalıyoruz" diye konuştu.
"Türkiye'nin büyümesinde yatırımın payı yüksek olacak"
Türkiye'nin hızlı büyüyen bir ülke olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, bu yılın ilk yarısında büyümenin yaklaşık üçte birlik kısmının yatırımlardan geldiğini söyledi.
Dağlıoğlu, Türkiye'nin yatırımlarla büyümeye devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Körfez ülkelerinin Türkiye'ye ilgisi büyük"
Amerikalı şirketlerin de Türkiye'de büyüdüklerine işaret eden Dağlıoğlu, söz konusu şirketlerin Türkiye üzerinden 1 milyar kişiye ulaşabildiklerini anlattı.
Dağlıoğlu, şirketlerin yatırım ajandalarının gizlilik taşıdığına dikkati çekerek, "Biz de yatırımcılarımızla çalışırken kendilerine her zaman altını çizdiğimiz yüzde 100 gizlilik ilkesiyle çalışıyoruz. Bu güveni sağlamak gerekiyor ki yatırımcılarla beraber çalışabilelim." diye konuştu.
"Dijital çalışmaya daha da ağırlık vereceğiz"
Asya'da, Körfez ülkelerinde ve Avrupa'da ofislerinin bulunduğunu belirten Dağlıoğlu, "Her zaman güncel tuttuğumuz web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, ürettiğimiz içerikler ve bu içerikleri yatırımcıya ulaştırmak için kullandığımız dijital stratejiler var" ifadesini kullandı.
Dünyada bir sektörle ilgili etkinlik olduğu zaman o alanda Türkiye'nin reklamlarını dijital mecralar üzerinden yaptıklarını bildiren Dağlıoğlu, şunları kaydetti: