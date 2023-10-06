Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Türkiye 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım çekti

"2003 yılı uluslararası yatırımlar için kritik bir yıl. Siyasi istikrar buna bir zemin sağlıyor. 2003'ten önce Türkiye dünyadaki yatırımların ortalama binde 2'sini alan bir ülke. 2003'ten sonraki dönemde, bazı yıllar yüzde 1,4'e kadar çıkmış, bazı yıllar yüzde 1'in altına inmiş ama dünyadan ortalama kabaca yüzde 1'lik yatırım payını çekiyoruz. Türkiye, 2003'ten bu yana ise 250 milyar doların üzerinde yatırım çektik. Bu yatırımların yüzde 68'ine Avrupa, yüzde 8 civarına Amerika, yüzde 7'sine Körfez ülkeleri ve yüzde 14'üne diğer Asya ülkeleri kaynaklık etti"