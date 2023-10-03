Zincir marketlerden gıdada indirim kampanyası

Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine geçtiğimiz yıl farklı ürün gruplarında fiyatları sabitleyerek destek veren gıda perakendecileri yeniden harekete geçti. 2022’de gıda sektöründe başlayan ve 2023’te de süren fiyat sabitleme seferberliği zamanla giyim, mobilya, züccaciye ve kozmetik sektörlerine yayıldı. Vatandaş uygun fiyatlarla ürünlere ulaşırken, piyasadaki fırsatçılarla mücadelede olumlu sonuçlar alındı. Yüzlerce ürün grubunda indirimleri de kapsayan bu süreç Cumhuriyet’in 100’üncü yılı öncesinde yeninden başladı.





ŞOK MARKETLER 1.000 ÜRÜNDE İNDİRİME BAŞLADI

Yine gıda perakendecilerinin öncülüğünde yeni bir fiyat sabitleme ve indirim furyasının başlayabileceği ifade ediliyor. ŞOK Marketler, yeni bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu. “Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri” kapsamında Şok Marketler ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere; peynirden zeytine, çaydan kahveye, undan süte bir evin en temel ihtiyaçları arasından belirlenen toplam 1.000 üründe, yüzde 50’ye varan indirimler sunacak.





CUMHURİYET’İN 100. YILINA ÖZEL

Kampanya hakkında değerlendirmelerde bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Türk milleti olarak en büyük özelliklerimizden biri zor günlerde birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmektir” dedi. Demirel açıklamasında, “Bu anlayışla küresel dalgalanmalar sebebiyle enflasyonist bir dönemden geçerken, biz de ŞOK Marketler olarak hane ekonomilerine ve enflasyonla mücadeleye katkı vererek 100. yıl heyecanına ortak olmak istedik. Ekim ayındaki 100. Yıl Şenlikleri süresince toplam 1.000 kampanyalı ürünümüzde indirimler ve Win avantajları sunacağız” bilgisini verdi.



