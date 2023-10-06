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Ekonomi

Bakan Şimşek: Deprem bölgesinde 559 bin kişiye kredi desteği sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Deprem Destek Kredisi' kapsamında, depremden etkilenen illerde yaklaşık 559 bin bireysel müşteriye, Hatay'da ise yaklaşık 60 bin bireysel müşteriye kredi desteği sağlandığını bildirdi.

15:08 . 6/10/2023 Cuma
DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin'in, deprem bölgesine verilen kredilerle ilgili soru önergesini yanıtladı. 


Şimşek, 'Deprem Destek Kredisi' kapsamında, depremden etkilenen illerde yaklaşık 559 bin bireysel müşteriye, Hatay'da ise yaklaşık 60 bin bireysel müşteriye kredi desteği sağlandığını bildirdi.

Şimşek, Hatay'da 772 müşteriye KOSGEB acil destek kredisi kullandırıldığını belirterek, "2009 yılında uygulamaya alınan Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında Bakanlığımız tarafından gerçek ve tüzel kişilerin krediye erişimine yönelik teminat ihtiyaçlarını gidermek üzere, makro ekonomik politikalara uygun olacak şekilde kefalet imkanı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 6 Şubat deprem felaketinin ardından kamu bankaları aracılığıyla, ‘Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi’ kapsamında 5 bin 737 firmaya yaklaşık 11,3 milyar TL, ‘Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi’ kapsamında ise 384 firmaya yaklaşık 3,7 milyar TL kredi imkanı sağlanmıştır. Bankacılık Kanunu, ilgili yasal düzenlemeler ve genel kabul görmüş bankacılık prensiplerine aykırı kredi talepleri olmadıkça bölgenin hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak ilave kolaylıklar sağlanmıştır" dedi. 







#Mehmet Şimşek
#Deprem Destek Kredisi
#Kredi
35 dakika önce
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