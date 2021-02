Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam mı? FB Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Göztepe maçı Süper Lig’in 26. haftasında Bein Sports HD 1 kanalı üzerinden ekranlara gelecek. Fenerbahçe liderliği kaybetmemek için en iyi kadrosuyla Göztepe maçına çıkacak. Sarı lacivertli ekip Göztepe karşısında galibyetle 3 puanı hanesine yazdırmak için mücadele edecek. Göztepe ise kıyasıya mücadelenin kızıştığı ligde Fenerbahçe maçı ile bir galibiyet alarak kendini daha üst sıralara yazdırmak için oldukça güçlü kadro hazırlığında olacağı söyleniyor. Göztepe Ülker Stadı’nda 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet kaybetti.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe Göztepe maçı Pazar günü ( 21 Şubat 2020) saat 19.00'da oynanacak. Maç Bein Sports HD 1 kanalından naklen canlı olarak yayınlanacak.

REKLAM

Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, sakatlığıın da geçtiği Gustavo, Pelkas ve İrfan Can ile birlikte nasıl bir kadro kuracak oldukça merak ediliyor. Sakatlığı çeken futbolcular Pelkas ve İrfan Can Kahveci'nin Göztepe maçında ilk 11’de yer alacağı bekleniyor. Gustavo’nun ise 27. Hafta kadroya dahil edilmesi kulis bilgisi olarak ortada dolaşıyor.

GÖZTEPE’NİN KARA BULUTLARI KOVMASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılılar son yıllarda deplasmanda rakibine diş geçiremedi. Fenerbahçe’ye karşı son deplasman galibiyetini 1999-2000 sezonunda Süper Lig’de 3-2’lik skorla alan İzmir ekibi 2001-2002 sezonunda Kadıköy’de sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe ve Göztepe’nin 2002-2003 sezonundaki randevusu ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.

REKLAM

İki takım 10 sene sonra bu kez Ziraat Türkiye Kupası’nda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe kupada 2012-2013 sezonunda 5’inci tur müsabakasında Göztepe’yi evinde 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Göztepe’nin tam 14 sene sonra döndüğü Süper Lig’in 2017-2018 sezonunda İstanbul’da oynadığı maçta sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılırken, 2018-2019’daki müsabakayı da Fenerbahçe 2-0 kazanmayı başardı. Geçen sezon da yine tarife değişmedi, Göztepe, Ülker Stadı’ndaki maçı 2-1 kaybetti.

Hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de Napoleoni’nin sakatlığı sürüyor.

FENERBAHÇE KULÜBÜ, MEHMET EMİN CANKURTARAN'I ANDI

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran'ın vefatının 12. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

REKLAM

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş eski başkanlarımızdan Mehmet Emin Cankurtaran’ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Malatya'da 1 Temmuz 1930'da dünyaya gelen Mehmet Emin Cankurtaran, Fenerbahçe Kulübünde 1974-1976 yıllarında başkanlık görevi yürüttü. Sarı-lacivertliler, Cankurtaran döneminde 1974-1975 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Didi yönetiminde futbolda şampiyon oldu.

Mehmet Emin Cankurtaran, 20 Şubat 2009'da 78 yaşında hayatını kaybetti.

SPOR Av sürüyor

SPOR Taylan Antalyalı için 'dev' transfer iddiası