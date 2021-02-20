Fatih Terim'den Galatasaray'a yerli iskelet

Galatasaray, 2020-2021 sezonunda dikkat çeken yerli futbolcu tercihlerinde bulundu.

Yaz transfer döneminde Arda Turan ile başlayan yerli futbolcu tercihleri; Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu ile devam etmişti. Takımda bulunan ancak fazla süre alamayan Taylan Antalyalı orta sahanın merkezine geçmiş Okan Kocuk ise Muslera'nın yokluğunda Fatih Öztürk ile birlikte kaleyi devralmıştı.

Bundan önceki sezon sahaya 11 yabancı oyuncuyla çıktığı karşılaşmalar için eleştiri alan Galatasaray, bu sezon yerli oyunculara ciddi şanslar verdi. Terim, 7 yerli oyuncuyla Gençlerbirliği'ni 6-0 yendikleri lig maçından sonra, kendilerine yapılan eleştirilere tepki göstermiş ve "Bugün artık yabancı tartışmaları biter" demişti.

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En istikrarlısı Taylan Antalyalı

Yaz transfer dönemi sonrasında orta sahanın merkezine Taylan Antalyalı'yı yerleştiren Terim, 8 ve 10 numara bölgelerinde oynayan futbolcudan müthiş bir 6 numara verimi aldı. Taylan, Galatasaray formasıyla bu sezon 22 maça çıktı ve takımı adına 1 gol attı 1 de asist yaptı.

Taylan ile birlikte Arda Turan ve Emre Kılınç da Terim'in vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

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Oğulcan ve Kerem dikkat çekti

Galatasaray'da alternatif olarak düşünülen Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ise buldukları sürelerde dikkat çeken performanslar sergiledi. Oğulcan Çağlayan, Feghouli'nin sakatlığı sonrasında bir dönem ilk 11'in değişilmezi olurken Kerem Aktürkoğlu, taraflı tarafsız herkesin heyecanlanmasına neden oldu. 3. Lig'den gelmesine rağmen takıma hemen uyum sağlayan genç oyuncu attığı 2 gol ve yaptığı 2 asistle umut verdi.

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Gençler tecrübe için kiraya gönderildi

Sezon başında takımda bulunan ancak az forma şansı bulan oyunculardan Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram ise devre arasında kiraya verildi. Ali Yavuz Kol 121 dakika oynarken Emin Bayram ise 111 dakika şans bulmuştu. Ali Yavuz Kol devre arasında Denizlispor'a Emin Bayram ise Boluspor'a kiralık olarak gitti.

Sezon sonunda yerli iskelet genişleyebilir

Galatasaray'da yerli futbolcuların sayısı yeni sezonda artacak. Sarı kırmızılıların başında yer alan teknik direktör Fatih Terim bu konuda iki isim için yönetime raporunu vermişti. Buna göre sezon sonunda kulüpleriyle sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ve Aytaç Kara'nın Galatasaray forması giymesi bekleniyor. Terim'in bir diğer yerli oyuncu isteği ise Gençlerbirliği'nin gelecek vadeden savunma oyuncusu Arda Kızıldağ.