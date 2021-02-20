Spor Taylan Antalyalı için dev transfer iddiası
TRANSFER

Taylan Antalyalı için 'dev' transfer iddiası

Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın Serie A'dan 3 ekibin radarında olduğu ve bu takımlardan ikisinin Avrupa kupalarında mücadele ettiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı-kırmızılı formayla 47 maça çıkan Taylan Antalyalı, 2 gol atarken 6 da asist kaydetti.
Sarı-kırmızılı formayla 47 maça çıkan Taylan Antalyalı, 2 gol atarken 6 da asist kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı'yla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Serie A'dan üç ekibin 26 yaşındaki futbolcu için temasa geçtiğini bildirildi. Kulüp ismi vermeyen Tancredi, bu üç takımdan ikisinin şu anda Avrupa kupalarında mücadele ettiğini ifade etti.

2019 yazında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'nın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden İtalyan takımları şöyle;

  • Juventus
  • Lazio
  • Atalanta
  • Milan
  • Roma
  • Napoli

Mustafa Muhammed Premier Lig ekibinin radarında
SPOR
Mustafa Muhammed Premier Lig ekibinin radarında
Abone Ol Google News
Kar ve don uyarısı!

Kar ve don uyarısı!

​Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı.
Fiyatı üçe katlanıyor

Fiyatı üçe katlanıyor

​Hamside denizden tezgaha şaşırtan fiyat farkı.
1 Martı bekliyorlar

Sürpriz açıklama sonrası hazırlıklara başladılar.

Dokuz yılımız kaldı

Dokuz yılımız kaldı

​ABD İklim Özel Temsilcisi'nden iklim krizi uyarısı.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

24 saat sonra<br>ilk yakın çekim

24 saat sonra
ilk yakın çekim

​Fotoğraflarda Mars'ın yüzeyi net görülüyor.
İki polise<br>bıçaklı saldırı

İki polise
bıçaklı saldırı

​Gürültü ihbarı üzerine gitmişlerdi.
Üç gün dua<br>edin geçer

Üç gün dua
edin geçer

Salgını kabul etmeyen devlet başkanı 'Panik yapmayın' dedi.
İzmir'de<br>korkunç cinayet

İzmir'de
korkunç cinayet

​Genç kızın cansız bedeni battaniyeye sarılı olarak bulundu.
Mızrak<br>çuvala sığmıyor

Mızrak
çuvala sığmıyor

​CHP'nin istismar siyasetinin sonu geldi.
Hakkari teröre<br>karşı birleşti

Hakkari teröre
karşı birleşti

​Vatandaşlar teröre lanet yağdırdı.
PKK'nın kozmik<br>odasına girildi

PKK'nın kozmik
odasına girildi

​O mağaradan PKK arşivi çıktı.
Osmanlı mezarı<br>üzerine spor salonu

Osmanlı mezarı
üzerine spor salonu

​Yunanistan'da bir skandal daha.
9 HDP'liye<br>Kobani fezlekesi

9 HDP'liye
Kobani fezlekesi

Terör eylemlerinden 'azmettirici' sıfatıyla sorumlu tutuluyorlar.
Hakk'a yürüdü

Hakk'a yürüdü

Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.