Taylan Antalyalı için 'dev' transfer iddiası

Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı'yla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Serie A'dan üç ekibin 26 yaşındaki futbolcu için temasa geçtiğini bildirildi. Kulüp ismi vermeyen Tancredi, bu üç takımdan ikisinin şu anda Avrupa kupalarında mücadele ettiğini ifade etti.

2019 yazında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'nın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





